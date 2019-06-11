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【英語多益通】形容人「心懷鬼胎」英文怎麼說？

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▲▼川普訪英。（圖／路透）

▲ 川普訪問英國。（圖／路透）

文／李海碩

川普（Donald Trump）是現任的美國總統，由於其特立獨行的言語與行為，從上任開始就常引發爭議，不論是否喜歡他，恐怕都很難忽略他。川普前不久出訪英國，Business Insider發表了一篇12個倫敦人對於川普訪英感想的文章（原文連結），其中有許多描述人的好用英文，我們一起來看看。

Appalling 令人驚恐的

請繼續往下閱讀...

文章中的第一個受訪者描述的單字是appalling，這個字是格林法則變音的好範例。「a-」的字首有很多意思，其中一個意思就是to（造成…），加上p的原因是因為後方的pall，pall是格林法則變音而來的單字，原文是pale（蒼白的），把兩個字拼在一起，就變成了「令人臉色蒼白的」，也就是「令人驚恐的、駭人聽聞的」。

在該位受訪者的反應中有一個很好的字misogynistic，這也是一個字根字首的好字。mis是錯誤的、不好的。中間的gyn就是女性的意思，故misogynistic就是仇恨女性的人，衍生字還有婦產科的用字Obstetrics and Gynecology（常縮寫為Ob/Gyn，也就是產科/婦科）。而與這個字相似，意義卻大相徑庭的就是appealing了，意思為吸引人的、動人的。

40% discount is quite an appealing offer.
六折是個很吸引人的方案。

sb’s own agenda 心懷鬼胎

其中一位受訪者使用的表達方式是I think he has his own agenda.，agenda最常用的意思是「會議的議程」，是多益商務情境中常見的單字。

The agenda for the annual medical conference is going to be announced for another three days.
年度醫學會議的議程表將於再三天後發佈。

由於在會議議程中，重要的事項一定是先處理的，所以就有了high on the agenda的說法，表示非常重要。

Environmental protection is high on the agenda for this seminar.
環境保護在這場座談會中是重要的議題。

而與重要議題意思相反的on the/a back burner，是從煮飯延伸而來的用法。一般西方的廚房火爐，大多都有前方與後方火口的設計，前方的火力較強，煮東西也快，大多用來炒菜，而後方的火力較弱，通常用於煮湯。所以若放到了後方的火口，意思就是這件事情不急了。

The legislators may put that case on the back burner, as it is a bit too sensitive.
立法者可能會延緩該案，因其過於敏感之故。

而當我們說某人有自己的agenda，表示他心中自有盤算，心懷鬼胎。當然，也有更為正向的說法，當我們決定好自己的方向，就可以說成set out own agenda。

Regardless of the challenges we may encounter, we shall set out own agenda.
不論我們可能會遭遇多少困難，我們要抓好自己的方向。

be aware of 察覺

最後一位受訪者的答案很直接：I wasn’t even aware of it（我根本沒察覺）。aware的意思就是有所覺察，也是多益常考字，要特別記好加上介詞of的用法be aware of。

The government is aware of the emergent issues and the risks beyond them.
政府知悉緊急的議題，並了解其後的風險。

除了一般aware of的用法外，aware也常用作名詞awareness，並與動詞raise（提升）合用，意思即為「提升…的意識」。

The advertisement is designed to raise awareness for gender equality.
該廣告設計的目的是為了提升性別平等的意識。

同場加映：各種形容人的形容詞

在形容人時最重要的關鍵就是能夠找到最精準的詞語，請務必放下friendly、easy-going這些已經用到陳腔濫調的形容詞，透過好的形容詞展現，可以快速讓對方對你的語言能力留下更為深刻的印象唷！

▲形容人的英文形容詞。（整理／李海碩）

▲形容人的英文形容詞。（整理／李海碩）

如果上面這些都還覺得不夠，下面的是不分領域都可以使用的。

▲不分領域形容人的英文形容詞。（整理／李海碩）

▲不分領域形容人的英文形容詞。（整理／李海碩）

之後要形容人或自己，可以多多使用這些正向形容詞，保證會更為精準唷！

多益模擬試題：

1. The tragic news will __________ public awareness of this issue.
(A) rise
(B) raise
(C) arise
(D) arouse

2. __________ that the new comer has his own agenda, the manager chose not to say much.
(A) Knew
(B) Knowing
(C) Known
(D) Knows

解析：

1. 正解(B)。題意為「這個悲劇性的消息將會提升大眾對這個議題的關注。」(A)為直接升起，如太陽或飛碟，(C)arise意思為「起因於…」，(D)arouse為激起，(B)為提升或養育，故正確答案為(B)。
*請特別注意，若Google「arouse awareness」約會有七千多項結果，但並不是正確常用的用法。

2. 正解(B)。題意為「知悉新來者心中自有打算，經理人選擇惜字如金。」本題是單純的分詞構句題，前方為經理人自己知悉，為主動。分詞構句中主動需要使用現在分詞Ving，被動需要使用過去分詞Vpp，故應選為使用現在分詞的(B)Knowing。

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關鍵字：多益,TOEIC,川普,形容詞,英文單字

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