伊甸附設嗎哪食堂庇護工場　台東喜來登酒店發售春節禮盒

▲伊甸基金會附設台東嗎哪食堂庇護工場，與飯店合作推出聯名限量春節禮盒。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣政府輔導之伊甸基金會附設台東嗎哪食堂庇護工場22日與台東桂田喜來登酒店於今年春節合作發售春節聯名款禮盒，由桂田集團旗下之台南桂田酒店的西點林建志主廚以台東在地食材「木鱉果」、「紅藜」及「洛神花」設計3款精緻手工餅乾，分別為「巧克力紅藜餅乾」、「洛神花餅乾」、「木鱉果鑽石餅乾」，結合伊甸附設台東嗎哪食堂身心障礙者庇護工場的肉紙，做成春節限定聯名款禮盒，為春節增添不少喜慶氛圍。

此次合作，台東桂田喜來登酒店將3款餅乾配方技術無償授權給伊甸附設台東嗎哪食堂身心障礙者庇護工場，主廚到場親自教導在庇護工場工作的小天使們如何製作餅乾，將愛的幸福藉由手做餅乾傳遞給大家。

台東縣政府社會處處長曹劍秋表示台東轄內共有3家庇護工場，企業與社福團體合作是種趨勢，感謝台東桂田喜來登酒店與伊甸附設台東嗎哪食堂合作，除了幫助身心障礙者就業外，也讓大家感受到在庇護工場工作的小天使們的用心與努力。

台東縣政府轄積極輔導成立身心障礙者庇護工場，對於具有就業意願，而就業能力不足，無法進入競爭性就業市場，需長期就業支持之身心障礙者，依其職業輔導評量結果，提供庇護性就業服務，透過庇護工場讓員工提升工作能力，使其回歸一般職場工作，希望這次透過與企業合作能讓大家更了解在庇護工場工作的小天使們，並給予他們行動上的支持與鼓勵。