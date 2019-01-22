DxOMark自拍評分上線！Pixel 3、Note 9並列第一

▲一進入DxOMark的網站便可看到右側的手機相機評分多了「自拍」一欄。（圖／截自DxOMark）

科技中心／綜合報導

智慧型手機的相機評測百百種，但大多都僅針對主相機作評價，相機評測機構DxOMark近日開始在網站上加入「自拍」測試項目，讓消費者可更加全面地了解智慧型手機的整體拍照、錄影功能。

一進入DxOMark的網站便可看到右側的手機相機評分多了「自拍」一欄，目前該網站以完成12款手機的前置鏡頭評測，這12款手機涵蓋入門至旗艦，現階段由Google Pixel 3及三星Galaxy Note 9以92分並列第一名。

大多數智慧型手機的前置鏡頭都落後於主鏡頭，因此常在評測中被省略。目前市面上針對前置鏡頭的評測相當罕見，且客觀的評測幾乎不存在。因此這個新項目，將使DxOMark的評測更加完整。

DxOMark將智慧型手機的相機評測分為「Mobile」和「Selfie」2大項目，而Selfie的評分項目以先前Mobile的測試程序及方法為基礎。在不同的光照條件下，分別於實驗室及現實世界2種環境進行測試。

雖然目前冠軍由Google Pixel 3及三星Galaxy Note 9並列，但兩者間存在極大的差異。據DxOMark的說法，Pixel 3在對焦系統仍是略勝一籌，而Galaxy Note 9則有著較好的曝光及色彩，Pixel 3的照片對比度略高，白平衡也偏冷，Note 9的照片則較為自然。

另外，由於Google較著重拍攝的紋理和細節，因此拍出來的噪點也較多，而Galaxy Note 9則是犧牲了部分細節，噪點因此相對較少。

▼DxOMark自拍評測目前由Google Pixel 3及三星Galaxy Note 9以92分並列第一名。（圖／截自DxOMark）

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