　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

DxOMark自拍評分上線！Pixel 3、Note 9並列第一

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼相機評測機構DxOMark近日開始在網站上加入「自拍」測試項目。（圖／截自DxOMark）

▲一進入DxOMark的網站便可看到右側的手機相機評分多了「自拍」一欄。（圖／截自DxOMark）

科技中心／綜合報導

智慧型手機的相機評測百百種，但大多都僅針對主相機作評價，相機評測機構DxOMark近日開始在網站上加入「自拍」測試項目，讓消費者可更加全面地了解智慧型手機的整體拍照、錄影功能。

一進入DxOMark的網站便可看到右側的手機相機評分多了「自拍」一欄，目前該網站以完成12款手機的前置鏡頭評測，這12款手機涵蓋入門至旗艦，現階段由Google Pixel 3及三星Galaxy Note 9以92分並列第一名。

大多數智慧型手機的前置鏡頭都落後於主鏡頭，因此常在評測中被省略。目前市面上針對前置鏡頭的評測相當罕見，且客觀的評測幾乎不存在。因此這個新項目，將使DxOMark的評測更加完整。

DxOMark將智慧型手機的相機評測分為「Mobile」和「Selfie」2大項目，而Selfie的評分項目以先前Mobile的測試程序及方法為基礎。在不同的光照條件下，分別於實驗室及現實世界2種環境進行測試。

雖然目前冠軍由Google Pixel 3及三星Galaxy Note 9並列，但兩者間存在極大的差異。據DxOMark的說法，Pixel 3在對焦系統仍是略勝一籌，而Galaxy Note 9則有著較好的曝光及色彩，Pixel 3的照片對比度略高，白平衡也偏冷，Note 9的照片則較為自然。

另外，由於Google較著重拍攝的紋理和細節，因此拍出來的噪點也較多，而Galaxy Note 9則是犧牲了部分細節，噪點因此相對較少。

▼DxOMark自拍評測目前由Google Pixel 3及三星Galaxy Note 9以92分並列第一名。（圖／截自DxOMark）

▲▼相機評測機構DxOMark近日開始在網站上加入「自拍」測試項目。（圖／截自DxOMark）

► 遠傳春節手機優惠到　Note 9單機售價砍4,000元、再送原廠無線充電板
 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
1hr噴200！九份停車留鑰匙是老規矩　駕駛照辦氣到發誓
冷氣團強襲「最凍時刻來臨」！台南以北低溫暴跌探8℃

關鍵字：DxOMark,前置鏡頭,相機,評測

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

DxOMark自拍評分上線！Pixel 3、Note 9並列第一

Microsoft Teams提3大密技　提升第一線員工生產力

搶攻除夕團圓商機　申辦488、台灣之星就送「米家智能家電」

遠傳春節手機優惠到　Note 9單機售價砍4,000元、再送原廠無線充電板

要換要快！　iPhone舊換新直營店最划算、優惠僅到1月底

不想聽到討厭的歌手的歌嗎？Spotify將可以「封鎖」特定歌手

又一渲染圖釋出！新一代iPhone 3鏡頭設計成焦點

三星Galaxy S10售價曝光！頂規機款逼近6萬創新高

蘋果2019可望發布新品點點名　外界估iPad mini5最先發表

新一代Chromecast登台　硬體速度提升15%、看電影更具臨場感

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

DxOMark自拍評分上線！Pixel 3、Note 9並列第一

Microsoft Teams提3大密技　提升第一線員工生產力

搶攻除夕團圓商機　申辦488、台灣之星就送「米家智能家電」

遠傳春節手機優惠到　Note 9單機售價砍4,000元、再送原廠無線充電板

要換要快！　iPhone舊換新直營店最划算、優惠僅到1月底

不想聽到討厭的歌手的歌嗎？Spotify將可以「封鎖」特定歌手

又一渲染圖釋出！新一代iPhone 3鏡頭設計成焦點

三星Galaxy S10售價曝光！頂規機款逼近6萬創新高

蘋果2019可望發布新品點點名　外界估iPad mini5最先發表

新一代Chromecast登台　硬體速度提升15%、看電影更具臨場感

一場大病開啟創業路！她辭去高薪主管職　開發App躍居百萬富翁

印度想推行「2胎化」專家卻看衰！　人口2024年稱霸全球

北市「一年365件」磁磚掉落警戒　寒流來襲當心再傷人！

新竹市代詐領薪資大逆轉　「他是好人」幫卡奴解套…法官輕判

中國物流無人機飛出海外　京東宣布印尼首秀成功

湯神三分11投10中命中率NBA史上最佳　前10球連發進

挖出民國75年薪資單！他一看「高薪數字」哭了　網感嘆：存1年爽買1棟房

便民！自行客戶轉帳到同一銀行帳戶　可不用帶身分證

燒果園雜草火舌亂竄　屏東農婦把自己燒成焦屍

讀到高二發現學籍「蒸發」　山西400名學生無法考大學

幫4倍大噁洋男脫褲　長榮空姐出面淚訴：每次回想都是傷害

3C家電熱門新聞

iPhone淘汰3設計　網稱相..

LINE照片推新功能　長按就能..

三星Galaxy S10售價曝..

iPhone舊換新直營店最划算

蘋果2019可望發布新品點點名

Mate 20 X開賣排隊爆棚..

iPhone SE限時復活要價..

蘋果最新充電手機殼細節全揭露

新一代iPhone 3鏡頭設計..

一張表告訴你2019新iPho..

STUDIO A i8手機不用..

新一代Chromecast登台

假導航App流竄　用戶受騙付費..

新一代iPhone XR曝光 ..

更多熱門

相關新聞

華為Mate 20 Pro拍照得分109 名列第一

華為（Huawei）在去年除了P20 Pro之外，亦推出了一款三鏡頭旗艦機Mate 20 Pro，國外知名相機評測網站DxOMark也在近日公布了Mate 20 Pro的相機評分結果，以得分109分與P20 Pro並列第一位。

Mate20 X爆相機宣傳照造假！

2018手機相機評測！iPhone XS Max第二

2018手機相機評測公布

Pixel 3再被吐槽　指紋手勢操作成功率僅60％

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

工作16年！老闆送150萬Volvo、3月年終

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長打臉

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

站180cm孫安佐旁　放火真實身高露餡

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

理科太太「20萬影片論點」被狠K！2專家傻眼開譙

孫生丟《麻辣》主持！被酷炫害的

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

理科太太智商170爆假　他5大點狠酸

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面