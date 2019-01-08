2018手機相機評測公布　iPhone XS Max成績只排第二

▲國外知名相機評測網站DxOMARK公布的2018智慧型手機相機評測排行榜中，iPhone XS Max成績有105分，排名第二。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

國外知名相機評測網站DxOMARK近期公布了2018智慧型手機相機評測排行榜，擁有雙鏡頭的iPhone XS Max成績有105分，排行老二；而第一名則是由三鏡頭的華為P20 Pro奪得，成績有109分。

第三名則是由HTC U12+、Samsung Galaxy Note 9，以及小米Mix 3三支手機並列，皆獲得了103分的成績；第六名則為華為的P20，分數有102分。



▼2018智慧型手機相機評測排行榜。（圖／翻攝自DxOMark網站）

值得注意的是，此次的評比中，第七名由Google Pixel 3與iPhone XR並列，皆獲得了101分；不過此二款手機都是單鏡頭，代表著單鏡頭手機在大多數的情況下，效能表現上都可以有很好的表現。話雖如此，DxOMARK表示，多鏡頭將會是往後手機鏡頭的設計主流，尤其在使用者需要更好的變焦、散景需求時，多鏡頭表現會比單鏡頭配合演算法的表現來得更好。

DxOMARK指出，加入此次評比的手機總共有31款設備，無論入門、中階或是高階旗艦型號都有加入此次的評比排行；不過前10名都由2018年所推出的機款包辦。

上述的比分是綜合了各項評比項目後所得出的分數，若以照片成像來說，畫面的色彩、各項細節等也是相當重要的；單以照片成像比分來說，最高分也是由華為P20 Pro拿下，其獲得了114分；第二名的iPhone XS Max則是有110分；第三名則是小米Mix 3的108分奪得。

而在動態錄影方面，第一名是由單鏡頭的Google Pixel 3與三鏡頭華為P20 Pro獲得，此一項目的分數有98分；二款手機具備的光學防手震功能，以及畫質的降噪處理能力，使得設備在低光源的環境下仍有不錯的影片拍攝表現。