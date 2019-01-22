遠傳春節手機優惠到　Note 9單機售價砍4,000元、再送原廠無線充電板

▲遠傳春節手機優惠，Note 9單機售價砍4,000元。（圖／遠傳提供）

記者邱倢芯／綜合報導

遠傳電信針對星粉推出了Samsung單機新年驚喜優惠，即日起至2/28止，至全台遠傳直營門市或網路門市購買Samsung GALAXY Note 9 128G單機（原價30,900元）只要26,888元，輕鬆現省4,012元，再送Samsung原廠無線閃充充電板(市價1,190元)，1元加購還可以帶走限量原廠背蓋(市價1,290元起)。

Samsung Galaxy Note 9擁有技術力滿點的超強戰力，去年一上市即熱銷不斷，不僅首次搭載具有遠端遙控技術的全新S Pen，還擁有智慧雙光圈1200萬畫素雙鏡頭主相機、Note系列史上最寬廣的6.4 吋Super AMOLED無邊際螢幕、與高達4,000mAh超大電量。

遠傳認為，Galaxy Note 9絕對是過年手寫祝福語、年節聚餐拍照、在家追劇的最佳良伴，優異的續航力讓春節全家出遊一路電力充沛；想要在金豬年入手Samsung新機的星粉，立即來遠傳直營門市或網路門市申辦Samsung新機，用最超值的價格搭配遠傳的順暢網速，享受最暢快的新年假期！

另外其他多款Samsung手機也同步於遠傳直營及網路門市祭出限時加碼優惠；舉例來說，GALAXY A7新春價只要9,888元(原價10,990元)，遠傳還加碼送原廠雙向閃電快充行動電源(市價990原)。

而原價9,990元的Samsung GALAXY J7 Pro優惠價只要5,690元，GALAXY J6也只要5,990元(原價7,990元)，還有多款優惠機型任你選。此外，購買指定機型手機，加購3,888元就可以把原價5,990元的Samsung Tab J一起帶回家過新年。