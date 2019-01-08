2018手機相機評測出爐！iPhone XS Max敗給3鏡頭　落差4分居第二

▲2018智慧型手機相機評測排行榜。（圖／翻攝自DxOMark網站）

科技中心／綜合報導

國外知名手機相機平測網站DxOMARK近日公布了2018智慧型手機相機評測排行榜，創下售價新高、擁有雙鏡頭的iPhone XS Max拿下105分，但卻只排行第二，遭擁有三鏡頭的華為P20 Pro以109分擊敗；而第三名則由HTC U12+、Samsung Galaxy Note 9，以及小米Mix 3並列，皆獲得了103分的佳績。

DxOMARK指出，加入此次評比的手機總共有31款設備，無論入門、中階或是高階旗艦型號都有加入此次的評比排行；不過前10名都由2018年所推出的機款包辦。DxOMARK分析，多鏡頭將會是往後手機鏡頭的設計主流，尤其在使用者追求更好的變焦、散景需求時，多鏡頭表現會比單鏡頭配合演算法的表現來得更好。

▲華為P20 Pro相機設有三鏡頭，影像處理能力相當強大。（圖／記者周宸亘攝）

▲華為P20 Pro紐約實拍，在低光源的情況下降噪表現相當優異。（圖／記者洪聖壹攝）

在綜合了各項評比項目後，iPhone XS Max以4分之差敗給華為P20 Pro，即便單以照片成像來看，畫面色彩、各項細節等最高分也是由華為P20 Pro拿下，獲得了114分，iPhone XS Max仍屈居第二，拿下110分，而第三名則由小米Mix 3以108分奪下。

在動態錄影方面，第一名是由單鏡頭的Google Pixel 3與三鏡頭華為P20 Pro獲得，此一項目的分數有98分；二款手機具備的光學防手震功能，以及畫質的降噪處理能力，使得設備在低光源的環境下仍有不錯的影片拍攝表現。

▲iPhone XS Max在相機評測上略輸華為P20 Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone XS Max實拍畫面。（圖／記者邱倢芯攝）