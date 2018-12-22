　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google Pixel 3再被吐槽　指紋手勢操作成功率僅60％

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Google Pixel 3、Pixel 3 XL紐約直擊！實機8大特色初體驗 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Google Pixel 3又出現災情。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

Pixel 3 和 Pixel 3 XL 手機功能相當不錯，特別是有價格合理、具有令人驚訝的單顆後置鏡頭、驚人的夜拍模式，以及平滑的手感等優點，讓不少人相當喜愛。但實際上，自從 Pixel 3 系列兩支手機首次亮相以來，手機用戶一直在抱怨大量的漏洞和故障。

根據外媒phoneArena報導，雖然最近 Google 都會每月發布安全補丁，也修復了許多功能問題，但其他 Bug 卻也陸續出現，其中涉及從電話撥號到指紋手勢等的內容。

反映該項缺失的貼文在兩個月前於 Reddit 開始，11月初在官方 Google Issue Tracker 上也提交了許多錯誤報告，大多都在反映指紋感測器滑動手勢與顯示通知的不一致

隨著時間的流逝，投訴成倍增加，雖然這個問題可能並不像過去幾個月的大缺失那樣普遍存在，並且肯定不像其他人那樣嚴重，但對於足夠數量的用戶來說，仍然需要引起 Google 的注意。

一位用戶表示該功能使用成功率約為60％，另一位用戶聲稱該功能只有在「大約20％的時間內」正常運行，而前 Pixel 1 所有者稱其為「需要 10 次嘗試才能使其正常工作」。

實際上，相當多的 Pixel 3 和 3 XL 用戶，在前幾代 Google 手機上使用相同的指紋感應手勢進行了比較，聲稱這種不一致性在 Pixel 或 Pixel 2 型號上從來都不是問題

目前還不清楚這些問題是軟體還是與硬體有關，Google 也尚未發表針對此問題進行的修復

ET快訊
航特部上校獨攀波津加山　軍方證實：河床尋獲遺體
劉雨柔想靠「這件浴袍」重燃愛火！老公笑瘋：要拜拜嗎

關鍵字：Pixel 3,bug,Google,相機,手機

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Pixel 3 bug再添一樁　部分使用者無法開啟相機

Google Pixel 3 Bug超多　充電過熱/自動關機/螢幕亂閃

谷歌Pixel 3正式登台　Pixel 3 XL國外卻有「雙瀏海」災情

OPPO體驗店開幕　插旗信義威秀吸年輕時尚消費者目光

盤點今年最差勁的3C產品　各大科技品牌無一倖免全上榜

影／快打「聖誕快樂」　LINE就會出隱藏版特效

數位助理智商大比拼！Google Assistant準確率達88%奪冠

Google Pixel 3再被吐槽　指紋手勢操作成功率僅60％

LINE年末貼圖「買一送三好禮」　熊大貼圖變大歡慶聖誕、跨年

快刪掉！這22款App藏有後門　會無限點擊廣告直到手機沒電

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

林孟辰x施語庭自創《GREEN》　林宥嘉：我今天最喜歡的一首歌

許淨淳《碎吧,睡吧》唱哭林宥嘉　徐佳瑩讚：只有妳唱會這麼好聽

OPPO體驗店開幕　插旗信義威秀吸年輕時尚消費者目光

盤點今年最差勁的3C產品　各大科技品牌無一倖免全上榜

影／快打「聖誕快樂」　LINE就會出隱藏版特效

數位助理智商大比拼！Google Assistant準確率達88%奪冠

Google Pixel 3再被吐槽　指紋手勢操作成功率僅60％

LINE年末貼圖「買一送三好禮」　熊大貼圖變大歡慶聖誕、跨年

快刪掉！這22款App藏有後門　會無限點擊廣告直到手機沒電

IE瀏覽器驚傳漏洞　微軟緊急發布安全更新

沙拉油桶也可以變電腦！日變態PC博覽會　任何東西都能成為電腦機殼

三星導入Bright Night夜拍模式與Pixel競爭　明年S10率先搭載

哈波要價至少3億美元　道奇想省錢還是再化身邪惡帝國

亞培再爆「塊狀沉積物」　廠商取得檢體：礦物質凝聚很正常

冬至必吃這味！台北延三夜市湯圓老店飄香55年　配茼蒿最對味

摸新任女保全腰、臀還不夠　離職男同事尾隨勾頸欲強吻

高雄白雪公主復出？　酒店業者自稱「酒癮戒治中心」

幼兒園前被兒子丟包！爸爸「慘淪9527」：他牽可愛小女生，不理我

馬英九回憶錄「鋪天蓋地追殺」　北檢回應「幫他澄清11次」

股匯最後一次獨家開市！台股創近2年新低量、新台幣無量價平

30年前棒打老虎回來了！黃子佼卜學亮「合體」玩經典　

7呎長人也難逃海報背景　馬卡南謀殺式爆扣弗契維奇

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

3C家電熱門新聞

台灣等到iPhone XR降價

快打「聖誕快樂」　LINE就會..

這22款App藏有後門　會無限..

LINE熊大年末貼圖變大歡慶聖..

iPhone XI曝光　取消..

促銷顯示出iPhone XR銷..

日「變態PC博覽會」　沙拉油桶..

三星S10+曝光　螢幕打洞放前..

燦坤推限時4天聖誕優惠

Pixel 3再被吐槽　指紋手..

盤點今年最差勁的3C產品　蘋果..

iM短影推聖誕限時特效

IE驚傳漏洞　微軟緊急發布安全..

LINE桌機版文字可變粗體、變..

更多熱門

相關新聞

三星導入Bright Night夜拍模式 明年S10率先搭載

Google夜拍模式「Night Sight」是迄今為止最令人印象深刻且最受關注的版本。而現在，三星也將跟隨Google腳步，正在開發名為「Bright Night」的夜拍功能。

Google被控在Youtube中動手腳以降低Edge效能

全球企業創新力排行榜臉書奪冠

蘋果VCSEL新技術　iPhone相機鏡頭將不再凸起

手機出口跌幅　歷史最慘

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

公公去世出殯！2媳婦身亡一同下葬

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

好萊塢大咖巨星　阿諾明年三月訪高雄初步定案

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

冬至5大不可犯「禁忌、習俗」曝光

阿嬤與亡夫講秘密！孫感傷偷聽秒笑翻

探望軍中兒子遇車禍　全家4死1重傷

更多

最夯影音

更多

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面