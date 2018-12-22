Google Pixel 3再被吐槽　指紋手勢操作成功率僅60％

▲Google Pixel 3又出現災情。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

Pixel 3 和 Pixel 3 XL 手機功能相當不錯，特別是有價格合理、具有令人驚訝的單顆後置鏡頭、驚人的夜拍模式，以及平滑的手感等優點，讓不少人相當喜愛。但實際上，自從 Pixel 3 系列兩支手機首次亮相以來，手機用戶一直在抱怨大量的漏洞和故障。

根據外媒phoneArena報導，雖然最近 Google 都會每月發布安全補丁，也修復了許多功能問題，但其他 Bug 卻也陸續出現，其中涉及從電話撥號到指紋手勢等的內容。

反映該項缺失的貼文在兩個月前於 Reddit 開始，11月初在官方 Google Issue Tracker 上也提交了許多錯誤報告，大多都在反映指紋感測器滑動手勢與顯示通知的不一致。

隨著時間的流逝，投訴成倍增加，雖然這個問題可能並不像過去幾個月的大缺失那樣普遍存在，並且肯定不像其他人那樣嚴重，但對於足夠數量的用戶來說，仍然需要引起 Google 的注意。

一位用戶表示該功能使用成功率約為60％，另一位用戶聲稱該功能只有在「大約20％的時間內」正常運行，而前 Pixel 1 所有者稱其為「需要 10 次嘗試才能使其正常工作」。

實際上，相當多的 Pixel 3 和 3 XL 用戶，在前幾代 Google 手機上使用相同的指紋感應手勢進行了比較，聲稱這種不一致性在 Pixel 或 Pixel 2 型號上從來都不是問題。

目前還不清楚這些問題是軟體還是與硬體有關，Google 也尚未發表針對此問題進行的修復。