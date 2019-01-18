Mate20 X爆相機宣傳照造假！　試用平台極果：為專業性不足道歉！

▲華為Mate20 X傳出相機宣傳照造假。（圖／翻攝自微博／科技頭條）

大陸中心／綜合報導

華為推出的超大尺寸的Phablet機種Mate 20 X正值宣傳期，利用三鏡頭組合相機拍出的各種美照在網路傳布，但微博帳號「滕飛ETPHOTOS」17日卻發現，有幾張「奇蹟美照」可從星芒中看出不是出自Mate 20 X相機，反而是用單眼拍攝，直指華為宣傳照「作假」。承擔試用的平台「極果（北京極智飛揚科技有限公司）」於18日PO文道歉，內容指出，是由於「專業性不足」才會選錯照片，「向蘇鐵老師（照片攝影者）、華為手機，道歉！」

▲網友直指照片右方星芒是看出單眼拍攝的證據。（圖／翻攝自微博／科技頭條）

根據微博帳號「滕飛ETPHOTOS」PO文指出，從官方圖片來看，只有利用「光圈葉片」的鏡頭拍攝，才會出現星芒，手機的貓眼光圈無法做到；且偶數葉片光圈的星芒條數等於葉片數；奇數葉片光圈的星芒數則是葉片數的2倍，所以色雪景圖應該是使用9葉片光圈相機拍攝。

▲網友分析照片內容。（圖／翻攝自微博／科技頭條）

評論一出，不少網友都在回應，「有星芒絕對是單眼拍的」、「再給力也不可能看見星星吧？」、「蘇鐵老師用單反拍的片子，被極果的編輯把照片搞錯了，還加了華為的水印，蘇鐵和華為都被坑慘了」。直指華為宣傳圖「造假」的事實。

▲其他照片也被揪出是相機拍攝。（圖／翻攝自微博／科技頭條）

就在被發現宣傳照造假的隔天，18日發布照片的新產品試用平台「極果」就出面道歉，原來是小編攝影專業知識不足，在選擇照片時誤用了單眼相機拍出的照片，「極果君非常慚愧，為自己在專業性不足上造成的這次事件，向蘇鐵老師、華為手機，道歉！」

不少網友在道歉文下方留言，「極果態度很認真，華為Mate20X拍照很強悍」、「極果君也不容易，知錯就改就是好同志啊」、「能感覺的極果的態度還是很誠懇的，下不為過就好」。

▼其他網友也發現照片非手機拍攝。（圖／翻攝自微博／歐陽潼舢）

極果道歉全文

極果是一個新產品的試用平台，全年為發燒友們提供各種新產品的試用，極果君去年12月策劃了一次體驗師年終試用專題，找到華為手機團隊協調了兩台旗艦華為Mate20 X ，將這兩台手機遞給了極果體驗師「蘇鐵s老師」帶到北極進行試用體驗，希望能在北極這種極限的環境下實地測試Mate20 X的攝影和續航性能。

但在這次體驗活動的運營中，極果君出現了重大失誤：

蘇鐵老師從北極發回了很多美景大片，由於網絡條件限制，回傳的照片來不及清晰的命名及分類整理，極果君由於攝影專業知識不夠，在挑選照片素材時，憑藉肉眼做了選擇，誤選了兩張其他設備的照片當成了Mate20 X的照片，內容上線前也並未與蘇鐵老師最終確認。

內容發布後，感謝非常專業的滕飛ETPHOTOS老師及其他的用戶，第一時間指出了照片的問題，極果君非常慚愧，為自己在專業性不足上造成的這次事件，向蘇鐵老師、華為手機，道歉！

極果君一定吸取這次教訓，完善內部內容審核機制，提升小編專業性，還請大家及極果粉絲能多多包容，繼續支持我們~感謝大家！

▼極果道歉文。（圖／翻攝自微博／極果）