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影／18歲情侶自撞！男死女重傷　父心痛「他很孝順」：說過要娶對方

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▲▼情侶騎乘機車違規行駛在羅斯福路五段的公車道，因為不明原因摔車，造成1死1重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲林男自撞分隔島後傷重不治，和女友就此天人永隔。（圖／記者趙永博攝，下同

突發中心／台北報導

文山區羅斯福路五段22日凌晨1時許發生一起死亡車禍，當時一對情侶騎機車撞上分隔島，2人當場噴飛，而18歲的騎士林姓男子當場失去生命跡象，而他的李姓女友雖然全身多處骨折，卻仍是頻頻呼喊男友，關心他的傷勢，但不幸的是，林男經送醫搶救後，仍是宣告不治。對此，林男的父親表示，小倆口的感情很好，兒子還曾經說過要娶對方。

據了解，林男平日都在經營一間餐飲店，而女友也常常會到店裡幫忙。對此，林男的父親心痛表示，兒子相當孝順，跟女友的感情也很好，還曾經說過要娶對方。此外，事發當時，就算女方自己也身受重傷，卻還是相當擔憂男友的傷勢，頻頻在他身邊呼喊，想知道男友的情況，但林男卻仍是不幸於送醫急救後，因傷勢過重而宣告不治。

▲▼情侶騎乘機車違規行駛在羅斯福路五段的公車道，因為不明原因摔車，造成1死1重傷。（圖／記者趙永博攝）

整起案件發生在22日凌晨1時許，當時林男騎車載著李女，從公館往新店方向違規行駛在公車車道，卻在接近萬盛街口，機車卻因不明原因打滑，2人當場跌落地面，由於車速並不慢，機車滑行後筆直撞上公車分隔島，再彈向中央分隔島，而強大的撞擊力道讓林男當場失去生命跡象，且送醫後宣告不治，而女友則全身多處骨折，目前仍在醫院治療。此外，兩人年紀輕輕，卻發生此憾事，從此天人永隔，不免讓人感到相當鼻酸。

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關鍵字：情侶,自撞,重傷

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