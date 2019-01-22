讀到高二發現學籍「蒸發」　山西400名學生無法考大學

▲山西晉城鳳蘭學校大量學生學籍消失。（圖／翻攝自《央視新聞》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

山西晉城傳出一所民辦中學數百名學生讀到高二，卻發現自己沒有學籍，不但無法領到畢業證，未來也無法參加升學考試。校方目前沒有給出解決方案，當地教育部門表示，學籍問題無法解決，學生未來可通過社會報名方式參加升學考試。校方則指出，學生沒有學籍的情況之前每年都有，也都有解決問題。

記者在網路上無法搜尋到的鳳蘭學校的官方網站，不過在「晉城人才網」上可以得知，「晉城鳳蘭學校是經市教育局批准，省教育廳備案的民辦學校。學校創建於1999年，是一所集普通高中教育、職業教育、初中、小學、幼兒教育於一體的全日制寄宿學校」。

《央視新聞》微信公眾號指出，事發的鳳蘭學校高三的學生稱，自己報名參加畢業前的會考，被要求填寫學籍號時才發現自己並沒有學籍，得知高三有學生沒有學籍後，有學生家長立即趕到晉城市教育局查詢，結果教育局系統中也沒有自己孩子的學籍信息。

▲校方表示正在和家長溝通解決方案。（圖／翻攝自《央視新聞》微信公眾號）

學生家長指出，目前被曝出存在學生沒有學籍的情況的年級是2016級和2017級，也就是現在的高三和高二年級，以高二年級為例，12個班共計700餘人，學校統招計劃約300多人，也就是說，僅高二年級就可能有近400名學生沒有學籍。由於還有不少學生尚不知情，這個數字還有待確認。

鳳蘭學校相關負責人表示，學校正在和家長溝通解決方案。但是學生家長說，校方的兩個方案，一個是轉職高（類似台灣的高職），但也沒說是轉了就有學籍，還有就是學校可以給出個證明，「同等學力可以參加高考」。

晉城市教育局相關負責人介紹，目前正在尋找妥善解決問題的方案，但關於鳳蘭學校應招生規模和超額超生規模等情況，並未做詳細的說明。