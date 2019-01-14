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「脊傷醫」連開2台手術「緊握刀具」暈倒　醒來秒問：結果怎麼樣

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▲▼女醫連開2台手術「緊握手術刀」暈倒　醒來第一句：手術結果怎麼樣。（圖／翻攝梨視頻）

▲李主任手中緊握醫療器具昏倒在地。（圖／翻攝梨視頻）

大陸中心／綜合報導

有位曾「腰椎骨折」的婦科主任李醫師，因為連續2台手術，中間沒休息、沒吃飯，疑似使脊椎無法承受，就在手術快結束時，體力不支暈倒在地，手中還緊握著手術器械，就連其他同事都掰不開。李主任醒來之後第一句話就是，「手術怎麼樣」，就怕自己連累了患者，讓在場同事們都非常感動。

根據《梨視頻》報導，山西萬榮縣醫院婦科主任李醫生，因連做兩台手術昏倒。其他同仁表示，李主任去年才腰椎骨折，休息了2、3個月就回來繼續上班，可能還沒是恢復完全，到現在還容易腰痛，甚至感到噁心想吐。

▲▼女醫連開2台手術「緊握手術刀」暈倒　醒來第一句：手術結果怎麼樣。（圖／翻攝梨視頻）

▲醫院內其他護理同仁。（圖／翻攝梨視頻）

但對於身體不適李主任並沒有向他人提起。護理同仁說，「我想他已經堅持到最後了」，李主任幾乎是把手術完成，才說「我頭有點暈」，之後就直接暈倒在地，手中還緊抓著手術用具。

同仁推測，可能是連開2台手術，中間沒休息也沒吃飯，才使的李主任不支倒地。醒來後第一句話還不是想著自己，是關心患者，「手術結果怎麼樣」，「不能因為我影響手術」，讓在場的同事們都很感動。好在手術已經順利做完，只剩下收尾工作，躺在地上的李主任開心地笑了。

護理人員表示，其實護理師暈倒，或是醫師懷孕堅持著位病人開刀，在醫院中很常見，幾乎是「很平常」的一件事。但這些護理人員的健康，以及常見的醫院暴力事件，其實需要更多人關注。

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關鍵字：手術,山西,萬榮,醫師

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