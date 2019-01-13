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貧困戶卻開賓士！　新京報：扶貧中心搞不清還幫「預設合理性」

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賓士（圖／路透社）

▲賓士汽車價格不便宜，是許多人的夢想名車。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

《北京時間》在10日刊發《國貧縣貧困戶被曝有奔馳（賓士）奧迪》的報導，指出山西省臨汾市隰縣數百名貧困戶擁有小汽車，其中還有賓士、奧迪等豪華轎車，甚至還有存在1人名下擁有多輛轎車的情況。對此，《新京報》12日也做出評論，在這種情況背後，是否存在著虛假申報、部門審核不力的問題，正是相關單位最需要調查並向公眾交代的。

評論指出，在此事件中輿論最該關注的，不是貧困戶可不可以有小汽車，而是相關部門對「貧困縣數百貧困戶有車」的情況心中沒數，還只能「預設」貧困戶有車的合理性，連大概的情況都說不清楚，不得不讓人懷疑當地的扶貧工作有多「精準」。

據評論，隰縣扶貧開發中心工作人員回應，有車未必不符合貧困戶條件，如果當事人是在成為政府建檔立卡貧困戶後，為了發展生產而購買汽車，那車輛就是合規的；另外，如果當事人有車，但家中有人患了疾病、人均收入不達標，那麼即使有車也算是貧困戶。

評論指出，當然不能絕對地說貧困戶就不能有私家車，現在一些低檔轎車價格也並不是很高，特別是二手的，基本算不上奢侈消費品；即便低收入階層，私家車也已是家庭生活的標配了，因此是否「有車」並不是評定貧困戶的唯一界線，主要還是看人均收入及家底情況。

評論也說，但如果大量貧困戶都有私家車，而且還是賓士、奧迪這種豪華轎車，無論如何都跟「貧困戶」扯不上關係；精準扶貧背景下，相關部門若連一些貧困戶的基本信息、生活狀況都搞不清楚，不管是官方核查不到位，還是當事人隱瞞令相關部門未能及時發現，這些都能反映出當地扶貧管理工作存在著不小的漏洞及失職。

最後評論指出，國家貧困縣數百貧困戶擁有私家車甚至豪華轎車，還有一人名下擁有多輛車的情況背後，是否存在著虛假申報，相關部門審核不力的情況，是最需要調查並向公眾交代的問題。

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關鍵字：貧困戶,清寒家庭,賓士,奧迪,山西,隰縣

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