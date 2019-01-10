滿月、搬新家「宴請同事罰9千元」　網挺：離職誰還認得你？

大陸中心／綜合報導

山西日前有一間酒店被大陸微博網友爆料，公司規定員工私人的各種喜事都不能宴請同事參加，如果違反的話，就必須罰款人民幣2000元（約台幣9000元），還必須退還所有禮金。

▲宴請、聚餐在同事間宛如人際關係的「戰場」。（圖／Pexels）

同事之間常因為關係尷尬，別人有喜事向自己收禮金卻難推辭，換自己時別人還可能視而不見，如果邀請A不邀請B又說不過去，時常讓人苦惱。根據《梨視頻》報導，山西一間酒店乾脆規定員工喬遷新居、孩子滿月、長者過壽、購買新車等喜事，一概不能宴請同事，此舉一出也有人提出質問，「會不會太不近人情了。」

▲山西一酒店規定喜事不能宴請同事 。（圖／翻攝自梨視頻）

酒店王經理受《梨視頻》記者訪問時表示，這的確是該公司制度，從集團成立到現在，「這個制度都是有的呀」，以前是總公司有，現在連同子公司一起實行。

王經理說，「我們從來沒有約束任何人不能喬遷，該有的都可以有，但是不能宴請單位同事」，由於集團內部人員多，若要收禮金就得收幾十萬元人民幣，「而且都是抬頭不見低頭見，跟這個人說卻不跟那個人說，人際關係都會有影響。」

▲山西一酒店規定喜事不能宴請同事 。（圖／翻攝自梨視頻）

微博網友一面倒表示，「不錯的政策」、「避免不必要的尷尬」，也有人微吐苦水「我覺得很棒，想想當年『餵』了同事的禮金」，更有人中肯指出，「不熟的就別隨便發請帖了，同事之間就那麼回事，一旦離開了誰還認識誰？」不過也有網友質問，「為啥不許啊，人家想請又不犯法為何要罰款，未免太不通人情。」