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刷卡繳保費享最高5%回饋遭喊卡　銀行業：有「錯價行銷」的疑慮

▲▼手機,追劇,視力,維他命,維生素,眼睛,隱形眼鏡。（圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

▲銀行主管指出，銀行通路賣保單、再透過自家信用卡給回饋，金管會保險局認為雖然沒有違法，但有疑慮。（圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

記者陳依旻／台北報導

金管會擔心銀行通路拿銷售保單的佣金、再透過刷卡繳保費給高回饋金，對保單形成「變相不當促銷」，在2021年初發函要求各銀行保經代全面檢視、刷卡繳指定保費的高回饋狀況。

民眾去銀行、刷卡繳指定保單的保費，最高可拿５%刷卡回饋金「整體來說沒有違法，但有疑慮」一位銀行主管指出，銀行通路賣保單、再透過自家信用卡給回饋，金管會保險局認為雖然沒有違法，但有疑慮，所以就有業者向金管會投訴，這有拿保單佣金去補貼，有「退佣」、「錯價」等不當銷售問題。

銀行主管進一步補充，銀行是受銀行法規的規範，而不是保險法，「錯價行銷」是規定在保險法，而銀行給持卡人額外的保費優惠，是用自家信用卡的預算，是受銀行法的規範，不是受保險法的規範，所以被認為會有「錯價行銷」的問題，金管會才會要求銀行通路不要用高於原始信用卡回饋給持卡人。

他也指出，其實，銀行給刷卡繳保費回饋，不但沒賺，甚至還會賠錢，一般來講，用戶用銀行的信用卡刷卡消費，例如到餐廳刷卡消費100元，理論上，餐廳要負擔2%付給銀行，餐廳只能賺到98元，但銀行收到這2％，還得扣掉給國際信用卡組織的0.5%，實際上只有賺到1.5％。

也就是說，如果保費繳數百萬，回饋率又無上限，銀行就會遭到主管機關的關心。

另一位業者表示，很多銀行都有推財管業務，銀行為了增加賣保單的收入，就會提供客戶刷自家銀行信用卡，付保費就有回饋，但金管會擔心，同一張保單在不同通路賣就有不同條件，會有不公平的狀況產生，應該要「一視同仁」。

「不過，也有點限制太多」該名業者表示，金融機構在商言商，在既有商業模式，推自家保險商品，提供客戶刷信用卡會有回饋是「無可厚非」，只要沒有牴觸到相關法令，就沒有「退佣」、「錯價」等問題，金管會無須擔心太多。

但金管會保險局已經發函，指部分銀行臨櫃銷售保單後，要保戶以自家特定信用卡刷保費，再回饋保戶較高比率的刷卡金，視同錯價、放佣，是「不當方法經營」，未來若抓到證據就將開罰。

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關鍵字：

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