不用看天吃飯！農委會推農業保險　農民笑稱：每年都收到理賠

▲農民常因豪大雨等天災影響採收。（圖／記者宋德威攝）

記者許展溢／台北報導

為不讓農民看天吃飯，農委會推農業保險，農委會主委陳吉仲今（22日）表示，104年推第1張高接梨保單後，截至去年，已陸續開發銷售梨、芒果、水稻等11種試辦品項，累計總投保件數超過1萬7千件，今年將再新增香蕉、文旦柚等保單，未來要加強推廣「4保」保障農民收入。

今天農委會邀請投保農民及農漁會等單位出席「推動農業保險成果發表」記者會，農業金融局表示，農民看天吃飯，推動此政策的原因其實很簡單，就是降低農業風險，保障農民所得，以過去15年發生災害來看，災損達123億元，大部分都仰賴農委會現金救助，只發出31億元，比例只有25%，剩下75%都必須自行承擔。

▲農委會推農業保險，希望能降低農損。（圖／記者許展溢攝）

農業金融局指出，在極端氣候影響下，災損愈來愈加深， 農委會現金救助部分每1元，就是1元，但透過農業保險保費補助，帶給農民保障絕對是超過1元。陳吉仲說，天氣好壞對農民都不好，像去年天氣很好，農民豐收價格收入減， 2016年天氣不好，農民災害損失400億，最後只給出去98億補助，但農業保險每1元，評估過後至少都可以產生3至4元，應研擬一套制度。

▲陳吉仲說，農業保險要有一套完善福利制度，並立專法保障農民。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，農委會政策是不會要農民掏腰包，對人、對地或對資產都是給補助，但現在就是要關心農業發展，並建立完善福利制度，因此在推的保險有「農民健康保險」、 「農業職業災害險」，及「農業保險」和未來想要推的「退休制度險」4種保險並立專法，保障農民。

農委會表示，目前已開發銷售梨、芒果、水稻、釋迦、養殖水產、石斑魚、家禽禽流感、農業設施、木瓜、蓮霧及虱目魚等11種試辦品項，累計總投保件數17112件、總投保金額33億8652萬元、總投保面積28,268公頃、投保家禽71萬隻，今年將持續開發銷售鳳梨、香蕉及文旦柚等保單，擴大保險保障範圍。

▲有農民表示，投保後每一年都會收到理賠。（圖／記者許展溢攝）

屏東陳姓漁民表示，自己連續2年投保「降水量參數養殖水產保險」，都因颱風降雨量達到賠付門檻，不需現場勘查，就迅速獲得理賠，對於彌補災害損失幫助很大。從一開始就投保的台中劉姓農民則笑說，每年都有收到理賠。