郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障　林右昌：2019年郵輪旅客逼近95萬人

▲兆豐保險董事長梁正德（左）與基隆市長林右昌合影。（圖／兆豐保險提供）

記者楊絡懸／基隆報導

亞洲郵輪旅遊市場興起，為了提升旅遊保障，基隆市政府透過交通部觀光局、航港局、台灣國際郵輪協會等專家學者，結合保險公司研議設計，規劃全台首張「郵輪旅遊綜合保險」。兆豐保險指出，3天2夜航程加上陸上行程，保費為527元，就擁有10大保障，意外實支實付上限為50萬元，死亡理賠最高500萬元。

「郵輪旅遊綜合保險」保單承保郵輪旅遊的10大保障內容，包括如第三人責任險、旅行文件損失、行李損失、行李延誤、旅程取消、旅程縮短、旅程延誤、郵輪假期保險、遊輪緊急衛星電話費用、海外急難救助費用等。

兆豐保險表示，3天2夜航程加上陸上行程，保費為527元，保費會隨著保險天數上升，例如10天同樣規格保障內容，保費為1212元；無論民眾想要保多少天，意外實支實付上限為50萬元，死亡理賠最高500萬元。另可視保障需求，搭配旅行平安保險及海外突發疾病險，享有全面性的保障，且網路投保只需出發前1小時即可完成。

此外，兆豐銀行信用卡機場接送範圍也將擴大至基隆港，是全台首張啟動港口旅遊接送優惠的信用卡，持有特定信用卡的民眾，皆可享有一年最高6次的接送禮遇。旅客可依據自身旅遊規劃進行選擇，只要刷付出國機票或旅行社團費單筆滿1萬元，即可進行預約機場或基隆港的接送服務。

▲兆豐保險「郵輪旅遊綜合保險」獨特內容。（圖／兆豐保險提供）

基隆市長林右昌表示，基隆的郵輪產業年年有驚喜，他在上任初期，基隆一年的郵輪旅客人數僅43萬左右，然而2019年卻有595艘次郵輪來到基隆，旅客也逼近95萬人，預計今年泊靠基隆的郵輪將達到620艘次，其中更有10艘國際郵輪將首次來到基隆，顯示台灣郵輪產業正蓬勃發展。

林右昌說，也感謝兆豐保險提供全台第一張「郵輪旅遊綜合保險」，這代表著郵輪產業更制度化，也提供更好的服務品質，讓旅客都能享受更美好、更安心的郵輪旅遊。

對於新型態郵輪旅遊周邊產品及定型化契約規範上路，林右昌表示，抱持著樂觀其成的態度，同時認為有助於台灣郵輪旅遊市場健全發展，讓作為亞洲最佳郵輪母港的基隆，在面對全球郵輪市場急速成長的趨勢下更具競爭力，欣賞基隆的美好，進而讓世界看見台灣。

▲兆豐保險團隊與基隆市長林右昌（右五）合影。（圖／兆豐保險提供）

兆豐保險表示，作為亞洲第2大郵輪母港的基隆港，郵輪停靠艘次及旅客人次達全台灣90%以上，基隆市是台灣發展郵輪的領頭城市，由基隆市政府及台灣港務股份有限公司基隆港務分公司，透過市港合作促進郵輪旅客在地觀光發展。

基隆市政府除了積極優化市港環境建設外，也為郵輪觀光推出全台首創郵輪觀光巴士及培訓導覽志工服務郵輪旅客，未來將持續完善雙語指標、製作多語言及不同客群市場的旅遊導覽摺頁等友善旅遊服務措施。

另外，為保障消費者權益，交通部觀光局也將公告實施「郵輪國外旅遊定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項」等旅遊規範，明確界定業者及消費者的權利義務關係，讓旅客在外旅遊時能更加安心。

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