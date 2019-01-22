台南民生用水變工業用！環團轟政府端「帶血牛肉餐」要求撤案

▲曾文溪玉峰堰為供應台南民生、工業用水水源， 為水質水量保護區。（圖／荒野保護協會台南分會提供）

記者許展溢／台北報導

曾文溪玉峰堰為供應台南民生、工業用水水源，每日平均約有3萬噸， 為水質水量保護區，環團今（22日）指出，政府前瞻計畫編列「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」費用高達25億元，將在此區設工業用「專管」，形同「解編」，造成汙染，要求行政院長蘇貞昌馬上撤案。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，行政院設置玉峰堰工業引水專管後，曾文溪自來水保護區就可解編，而且沿岸可養豬、興建汙染性工廠，且引水專管是前瞻計畫，是向子孫預借款項興建，此專管根本不需要。荒野保護協會台南分會副分會長張讚合認為，玉峰堰設置工業專管等於宣告曾文溪死亡，很遺憾行政院去年初竟在水利署、自來水公司合力下，生出了荒唐怪異的計畫，如政府不是為了解編曾文溪自來水水質水量保護區，根本不需要這個工程。

▲環團舉行搶救曾文溪、前瞻計畫經費莫亂花記者會，要求蘇貞昌撤掉此案。（圖／記者許展溢攝）

台灣水資源保育聯盟粘麗玉主任說，行政院倉促端出未經處理的「帶血牛肉餐」，包括軌道、綠能、 水環境、數位和城鄉等5大前瞻基礎建設計畫，但細部未經檢討就用特別預算灑銀子，要求行政院算算缺失該前瞻計畫存在多少缺點，花25億水環境計畫由玉峰堰民生用水，變為玉峰堰工業用水專管，玉峰堰管線轉為備援管線，完全本末倒置，若不是為解編降級玉峰堰，難道是要升級為礦泉水？

草山生態文史聯盟文海珍理事長指出，在玉峰堰做工業專管，用意其實就是供給南科用水，但玉峰堰是一座家用水庫，每天供給台南3到5萬噸民生用水，對缺水的台南來說是重要的水資源，平常也供應工業用水，並不需要特別做專管才能供給工業，做專管壞處是，家用水庫才會劃水源保護區，做工業專管變成工業水，玉峰堰保護區就能解編，汙染性工業可以進駐，反而造成水質汙染。

▲環團表示，玉峰堰工業引水專管還在設計階段，尚未動工，政府應撤銷該計畫。（圖／荒野保護協會台南分會提供）

環團質疑，該案是前行政院長賴清德任內核定弊案，加上認定後，此工業引水專管根本不必要，目前自來水公司正進行玉峰堰工業引水專管設計階段，尚未動工，要求蘇貞昌趕快撤銷該工業引水專管計畫。