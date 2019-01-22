雲林科大班對租車遊台南！騎士臉全碎重傷找女友…她身亡　恐被家屬告

▲男騎士蹲在地上，痛到爬不起來，不停張望要找後座的女伴。（圖／東森新聞）

地方中心／雲林報導

雲林科技大學一對19歲班對寒假騎車到台南出遊，卻和一輛轎車相撞，導致張姓男騎士臉部粉碎性骨折重傷，他不停張望要找女友，但後座的劉姓女子傷重不治。事後，女學生家屬不止要告疑似超速的自小客駕駛，也打算對男大生追究責任。

警方調查，張男和劉女就讀大二，他們到高雄租機車騎到台南，12日下午，他載她從安平四草大橋左轉安北路，由西向東行駛，卻在安北路與州平路口左轉，在對向車道的慢車道上，與從安北路由東向西迎面直行的盧姓男子的轎車相撞，機車一路往前噴飛60公尺才停下。

▲▼張男和劉女是學校班隊，寒假出遊未料遇車禍造成1死1重傷。（圖／東森新聞）

根據路口監視器畫面，當下張男蹲在地上，痛到爬不起來，不停張望要找後座的女伴，身旁的安全帽沾滿鮮血，但對方已被送上救護車。經送醫急救，張臉部眉骨粉碎性骨折、頭骨破裂，雙腳受傷，雖救回一命仍因傷重在加護病房觀察；劉女經動手術切除部分器官，仍回天乏術宣告不治身亡。

盧男轎車車頭嚴重毀損，但人無大礙，他供稱，「那條路開習慣，就順順的開，他們突然衝出來，看到就來不及了。」他說，等一個月後鑑定報告出來，看怎樣再跟對方談和解。警方表示，騎士在路口要迴轉，被對向、疑車速過快的汽車閃避不及撞上，雙方酒駕值都是0，肇事責任還得進一步釐清。

據了解，死者家屬得知噩耗十分悲痛，擬對張男與盧男提出過失致死罪嫌告訴。警方表示，雖有後方車輛駕駛人熱心提供行車紀錄器影像，但錄下車禍發生時的畫面距離現場頗遠，全案將依過失致死案移交台南地檢署偵辦。

▼機車迴轉和對象轎車相撞，噴飛60公尺才停下。（圖／東森新聞）

▼轎車車頭嚴重毀損。（圖／記者林悅翻攝）

▼大學生情侶檔所騎乘的機車車身撞損嚴重。（圖／記者林悅翻攝）