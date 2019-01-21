快訊／冷氣團急凍！氣象局發「低溫特報」　明晚嘉義以北探10℃

▲中央氣象局針對嘉義以北發布低溫特報，明晚到周三清晨，低溫下探10度左右。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局發低溫特報，受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，明（22日）晚至23日清晨受夜間輻射冷卻影響，嘉義以北及東北部、東部沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現攝氏10度左右低溫，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，民眾亦請注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具亦請注意用電安全。

氣象局指出，週二、週三受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，尤其22日夜間到23日清晨是這波冷氣團影響最強的時候，中部以北及東北部地區有攝氏10度左右低溫發生的機率，南部及花東低溫也只有14至16度；白天高溫方面，北部及東半部不到20度，整天較冷，中南部約24度上下。

天氣方面，22日白天水氣逐漸減少，北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區為局部短暫雨後多雲；23日各地大多多雲到晴，僅花東地區有局部短暫雨，各地主要為乾冷的天氣型態。

氣象局預報員李孟軒表示，這一波低溫主要是因為輻射冷卻效應影響，因此嘉義以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖都有機會下探10度低溫，但目前評估台北低溫約10度、11度左右，因此冷氣團還沒有達到寒流定義，主要是因為台北是都市關係。

最冷的時間點周二晚到周三清晨過後，周四、五冷氣團影響減弱，但日夜溫差仍大，不過緊接著周六又會有一波冷氣團來襲，氣象局預估強度為大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級，屆時中部以北低溫下探11、12度。但下一波冷氣團帶來的水氣比較少，主要為迎風面北部、東半部降雨。

▲玉山上午10點20分開始下雪，截至下午14時，積雪為2公分，但因為溫度約1度，有溶雪現象。（圖／氣象局提供）

今天玉山、合歡山都有飄下初雪，截至下午14時，玉山積雪約2公分，且仍在持續下雪中，但因溫度約1度，因此有溶雪現象。氣象局表示，在今天晚上前，由於還有水氣，因此高山仍有降雪機率，不過周二起天氣轉乾，水氣陸續減少，未來一周降雪機率偏低。