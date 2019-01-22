處女男制止女友洗澡「沒出門別浪費水」　她傻眼：生理期剛結束

▲原PO表示，「你有個愛乾淨的女友還不知道珍惜」。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

「我生理期剛結束…」一名女網友要去洗澡，卻被處女座男友以「沒出門就不髒 、洗了很浪費水」為由阻止，她說，「我個人覺得台灣的天氣濕濕冷冷的，一天不洗某個部位就很受不了⋯」她也分享男友的生活習慣，「他如果休假在家沒出門就不洗了」。

女網友21日深夜在「爆怨公社」臉書社團說，當時她聽到男友說不用洗澡了，「但我不管他仍然衝去洗澡，我真的不懂我每天洗澡錯了嗎？不管是冬天還是夏天 ，我也是堅持每天洗澡洗頭。哼！你有個愛乾淨的女友還不知道珍惜。」

原PO也回應網友問題說，當時男友已經洗完澡卻阻止她洗澡，「尤其我月經剛結束」。她表示，和男友同居 ，「他每天都會出門所以都會洗，他休假很少有不出門的時候，因為我都想往外跑，但的確他沒出門就不洗了。」

▼許多網友都說每天一定要洗澡，不然會不舒服。（圖／達志／示意圖）

有網友指出，「沒出門身上也會分泌油脂（肥宅的悲歌），所以我都要洗澡才行（其實是處女座龜毛）」；原PO回「我男友也處女座」。有人直呼「每個人習慣不同」；原PO回「對，希望他尊重我」。

其他人則留言，「我沒洗澡睡不著」、「髒死了，每天一定要洗」、「水費很便宜的啦～～我其實也喜歡自己香噴噴的」、「我只要一天不洗就會全身發癢」、「沒出門就不用洗？那都沒上廁所嗎？有上就是會髒」。