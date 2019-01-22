駐韓美軍費談不攏　南韓憂川普撤軍：等同送金正恩大禮

▲ 南韓總統文在寅與川普2017年11月造訪駐韓美軍基地漢弗萊營。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國駐韓軍費是美韓協商重點項目之一。但南韓專家擔憂，駐韓美軍是美國讓北韓棄核的重要籌碼，若美韓在軍費分攤方面談不攏，美國總統川普很有可能會不顧一切把駐軍撤走，儼然是拱手送給北韓領導人金正恩的一份大禮。

華盛頓郵報援引南韓國會外交統一委員會委員的消息指出，美國政府其實一開始是要南韓負擔16億美元（約台幣494億元），接著降至12億美元（約台幣370億元），但遭到南韓拒絕。事後，美國再度調降軍費金額，南韓最終負擔8億5500萬美元（約台幣264億元），但美方要求把「防衞費用分擔特別協定」（SMA）有效期從原本的5年縮短為1年。

南韓保守派前國家安全顧問千英宇表示，撤離駐韓美軍是美國政府手中讓北韓棄核的重要籌碼。此外，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問車維德則認為，這是川普政府意圖針對軍費分擔所做出的「範型轉移」，想讓南韓成為首例，為未來美日北約軍費協商鋪路。

▼ 駐韓美軍共2.85萬人，分散在20多個地點。圖為美國與南韓陸戰隊共同執行軍演資料照。（圖／達志影像／美聯社）