必勝客要漲價了！大比薩調漲15元　外送費也變貴「399元以下收50元」

▲必勝客要漲價了！（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

連鎖速食業者漲價潮一波接著一波！繼拿坡里披薩宣布漲價後，必勝客也將自1月22日起，調漲部分產品價格，將一般的大比薩調漲15元、小比薩調漲10元，而個人比薩則調漲6元。另外送服務費也調整為消費金額399元以下收取50元。

必勝客於全台擁有233家分店，並自1月22日起，調漲部分產品價格，將一般的大比薩調漲15元、小比薩調漲10元，大、小比薩調幅約2.0至2.4%，但維持九個口味與必省Q大比薩系列不調漲；而個人比薩調漲6元，但維持二個口味不調漲。

另外，芝心餅皮、菠蘿餅皮、菠蘿芝心餅皮、鬆厚帕瑪餅皮調漲10元，其他餅皮如鬆厚餅皮、薄脆餅皮與派酥起司餅皮，皆維持原價；而其他產品線包括義大利麵系列、樂享拼盤系列、半熟起司塔系列、樂享點心系列，皆維持原價。

必勝客指出，為持續提供顧客高品質的產品與服務，在審慎的評估後，考量整體營運成本並全面檢視產品價格結構，而決定調整價格。另20多年來皆未調整過外送服務費，本次也調整為消費金額399元以下收取50元。

至於必勝客歡樂吧吃到飽，至今也已超過4年未調整，本次調整為平日用餐時段不分午晚餐統一收費319元、假日全天用餐統一收費369元，漲幅達18%。而現行的「比薩外帶買大送大、外送買大送小，網購獨享再送1.25L可樂一瓶」等優惠活動維持不變。

除了調整部分價格，有些品項的售價則維持不變，包含夏威夷、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、六小福、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、鄉野青蔬、黑鑽松露培根、干貝舞鮮蝦共九個口味的大比薩和小比薩，以及夏威夷、雙層美式臘腸共兩個口味的個人比薩。

而麥當勞也將自23日凌晨零時起調整部分產品價格，包含McCafé共8項鮮奶茶全面調降10元；點心類「漢堡」調降2元；另超值全餐平均調幅約0.8% （含所有配餐），像是5項漢堡類主餐單點調升3元，包含大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡、嫩煎鷄腿堡與黃金起司豬排堡，而部分套餐維持百元有找。

另外，早餐部分的蛋堡與滿福堡系列調升3元，平均調幅約1.6%（含所有配餐），包含豬肉滿福堡從45元變48元，漲幅約6.7%；而吉事蛋堡則是從29元調漲為32元，漲幅超過一成為最多。至於美式辣味香鷄堡、法式芥末香鷄堡、勁辣香鷄翅、吉事漢堡均調升3元，但搭配「1+1=$50」仍維持優惠。