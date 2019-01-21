轉身拿寶特瓶給回收嬤…鐵捲門「扣環斷裂」急墜！老闆0.1秒收臀險遭砸

生活中心／綜合報導

驚險躲劫！新北市中和一家包子店日前打烊，老闆在關閉電動鐵捲門時，偶然發現路口有位阿嬤正在撿拾資收物，因此轉身走進店內拿取寶特瓶，不料老闆才剛踏進店裡，原本緩慢關閉的鐵捲門突然扣環斷裂，瞬間急遽墜下，險些就砸到老闆。

▲老闆才剛踏進店內，鐵捲門瞬間急速下墜。（圖／東森新聞）

包子店員工表示，當時已是打烊時間，老闆收攤後站在門口等待鐵捲門完全關閉，但這時卻偶然瞥見林進有位阿嬤正在撿拾資源回收，想起自己店裡還有收集幾個寶特瓶，一時興起惻隱之心，想說鐵捲門也還沒完全關閉，便彎腰閃身走進店內拿取，怎料腳才剛踏進店內，鐵捲門就突然失速下墜，當時只要慢個0.1秒，就有可能被砸到受傷。

員工透露，該處店面是與房東承租，目前已租將近1年，但鐵捲門相當老舊，約已有20年歷史，原本過去使用上都正常，真的沒有想到會突然掉落。

▲鍊條或是C型扣環斷裂，都會導致鐵捲門急降。（圖／東森新聞）

鐵捲門業者許庭睿接受《東森新聞》採訪時表示，鐵捲門控制是靠著馬達、鍊條、扣環升降，3個零件環環相扣、缺一不可，而鐵捲門會突然失速墜落，只可能有2個原因，一個是鍊條斷裂、另一個則是C型扣環斷裂。

許庭睿指出，扣環或是鍊條鬆脫斷裂根本沒有前兆，時應該要確定鐵捲門是處於完全開啟狀態再行穿越，平時也應定期保養修繕，以免意外發生。

▲業者提醒，民眾應確定鐵捲門處於完全開啟狀態後再行穿越。（圖／東森新聞）