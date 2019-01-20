恆春遊覽車駕駛恍神追撞　2自小客車5人受傷

▲恆春鎮省北二段下午發生遊覽車追撞兩自小客車車禍，造成兩自小客車內5人受傷。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮省北路二段20日下午發生一起遊覽車追撞兩台自小客車車禍，造成5人分別輕傷，消防局據報出動3消防分隊10位救護員前往救援，分別將傷者送醫治療，相關肇事原因及責任，由警方調查處理。

▲救護人員現場救人。

屏東縣消防局今日下午15時33分接獲報案，指恆春鎮省北路二段10號附近發生遊覽車追撞2台轎車車禍，立即出動恆春、車城、墾丁等三分隊消防車及救護車，共計4車10人前往救援，並連絡南門醫院支援救護車2輛，由恆春分隊小隊長潘錦地帶隊前往。

救援人員於15時40抵達現場，發有5名傷者，其中2男3女分別受傷；其中75歲男性及8歲小男孩意識清醒，均頸部疼痛；另72歲婦人、65歲與42歲，3名婦人，也意識清醒，頸部疼痛。分別由南門救護車及車城分隊救護車送往南門醫院治療。

警方初步調查，盧姓司機遊覽車載遊客到墾丁旅遊，準備北上回程經過肇事地點時，未注意車前狀況，追撞前方兩輛也是到墾丁玩的廖姓及林姓男子駕駛的自小客車，由於撞擊力不小，造成兩自小客車內5名乘客分別受到輕傷，遊覽車上乘客均平安。相關責任仍待進一步釐清。