比基尼登山客「最後路線」還原　22日上午吊掛遺體下山

▲「比基尼登山客」吳女獨攀不慎失足墜谷，21日確定已罹難。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁）

記者陳玉／南投報導

知名「比基尼登山客」吳姓女子日前到南投獨攀，19日失足墜谷，透過衛星電話向楊姓友人求援，搜救人員徹夜趕路，21日中午找到吳女時已不幸罹難；南投縣消防局依楊姓友人、其他山友提供資料畫出吳女登山資料，規劃搜救策略。目前因山區低溫陣雨，預計22日早上視情況才能進行吊掛作業。

南投縣消防局第三大隊長林正宜表示，據吳女的楊姓友人及其他山友提供訊息，歸納出吳女1月11日自南投縣信義鄉東埔古道入口入山，行經八通關大山、秀姑巒山、馬博拉斯山、盆駒山南峰、盆駒山中峰、盆駒山；15日自櫟松營地，走郡大溪過無雙吊橋，抵達無雙社。

▲警消還原吳女登山路線，短時間內就抵達求救點。（圖／南投消防局提供，下同）

▲搜救人員自吳女路線反向「郡大林道」出發搜救（紅線箭頭處）。

16日、登山第6天，吳女從無雙社前進到無雙吊橋，再往烏瓦拉鼻溪營地，視情況前往一線天，再繞道回無雙溫泉；17日從無雙溫泉前往水泥工寮；18日輕裝來回清水南峰、清水山、金子山、清水南峰鞍部營地，再返回水泥工寮。

吳女原訂24日從郡大林道下山，但卻登山第9天、也就是19日下午於盆駒山失足跌落山谷，透過衛星電話向楊姓友人求救；警消獲報後，因天氣不佳，空勤直升機3次折返，改由地面搜救隊入山搜救。

▲警消據吳女友人、山友提供資料，歸納出吳女登山路線。

林正宜指出，第一批搜救人員自吳女路線反向「郡大林道」出發搜救，連夜趕路，20日晚間抵達烏瓦拉鼻溪營地，21日早上9點37分抵達吳女GPS求救座標區（北緯23度34分430秒、東經121度00分733秒）未發現人，持續搜索；11點45分，疑似發現吳女；12點10分於座標區接觸吳女，但已無生命徵象。

林正宜說，第一批與第二批共6名搜救人員已於下午4點會合，已先對吳女做妥善安置，但要將吳女搬運到空曠處需經一處河流，今山區雨大造成河水湍急，搜救人員決定先不搬運，另在吳女墜落處旁開闢一平台，以便直昇機吊掛，預計要待明日早上視情況才能進行吊掛作業，預計吊掛時間為一個小時。

▲南投縣消防局第三大隊長林正宜表示，預計22日早上進行吊掛作業。

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