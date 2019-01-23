憶「比基尼登山客」G哥　山友：她帶掃把上山　帶垃圾下山

▲山友回憶比基尼登山客G哥吳季芸，相當熱心，還會將山上垃圾帶下來，甚至買掃帚上山放在山屋供人使用 。（圖／翻攝自G哥比基尼的高山足跡）

記者陳以昇、王亞志／南投報導

比基尼登山客36歲吳季芸墜谷身亡，23日上午9時許，直升機吊掛遺體抵達南投線同富國中，6名山友含淚在現場迎接她回來，媽媽及姊姊在殯儀館頻向救難隊員道謝，與她攀登百岳的山友周業鎮讚嘆，「她人真的很好，遇到爬不動或受傷的山友，都會主動幫忙，還會將山上垃圾帶下來，甚至還帶掃把上山」，另一位山友徐姓大姐也說，「她就像我女兒一樣，真的很不捨。」

23日上午9時許，空勤總隊將獨攀罹難的吳季芸吊掛下山，6名山友早在南投縣同富國中等待，當遺體運上禮儀車時，眾人喊著「GiGi，回家了」，難過的不停拭淚，徐姓女山友說「跟吳女登過好幾座百岳，她在隊伍裡真的很會照顧人 有時身體負荷不了，吳女會幫忙揹重裝，她真的人很nice；台灣山屋很髒，她都會拿掃把清理，現在人走了，真的很不捨。」

▼山友回憶比基尼登山客G哥吳季芸，相當熱心，還會將山上垃圾帶下來，甚至買掃帚上山放在山屋供人使用 。（圖／翻攝自G哥比基尼的高山足跡）

徐大姐又說，「她在山上換穿比基尼，都會笑嘻嘻邀請我們一起拍照，有時也會調皮的要求我們換上比基尼一起入鏡，唉呀，我們老了，身材不好看」，徐姐說， 「她身材好，拍出台灣山岳和人體的美，這些美麗的相片將是山友和她最美的回憶。」

另一名綽號老山猴的山友周業鎮表示，「GiGi是體育健將，體能、協調性都很好，雖然參與登山縱走活動才4年多，但是狀況很好，每次團體行動前，一定會上網查路線天氣資料確保路途平安順利。近年因和山友安排百岳路線，時間配合不上，才慢慢踏入獨盤的世界。」

老山猴又說，「GiGi和我爬過幾次山，從不喊苦。近年她多次挑戰獨攀，多數是為了探勘冷門路線。她沿路都會拍照紀錄，下山後將路線環境資訊整理給其他山友參考。甚至身體力行保護台灣高山環境，扛了一把掃帚到中央山脈南二段大水庫山屋，整理山屋內外的垃圾，這樣的情操真的很可貴。」

▼山友周業鎮回憶跟比基尼登山客吳季芸爬山的點滴 。（圖／記者陳以昇攝）

▼山友徐大姐回憶比基尼登山客G哥吳季芸，相當熱心，還會將山上垃圾帶下來，甚至買掃帚上山放在山屋供人使用 。（圖／記者王亞志攝）

▼搜救隊將比基尼登山客G哥吳季芸遺體運下山。（圖／記者王亞志攝）