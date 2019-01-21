加拿大獲盟國支持　陸外交部批：虛張聲勢搞「麥克風外交」

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟去年12月初在溫哥華機場遭拘捕，北京隨後也逮捕了加國前外交官康明凱及另位商人，引起兩國外交關係動盪。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近日表示，他在與德國總理梅克爾的談話中，感謝德國各界對加拿大的支持。對此，大陸外交部發言人今（21）日回應稱，加方搞「麥克風外交」無助於解決問題，這樣的作法只是虛張聲勢。

大陸外交部今天舉行例行記者會，現場媒體問及「據報導，加拿大總理府發聲明稱，杜魯道總理與德國總理默克爾通話，感謝德方公開支持加方；此外，杜魯道還在與新加坡總理李顯龍的通話中，談及加中爭議事件。中方對此有何評論？」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

對此，大陸外交部發言人華春瑩回應稱，已注意到有關報導，加方有關做法讓人想到一個中國成語，那就是「虛張聲勢」。華春瑩也說，加方搞「麥克風外交」，試圖拉攏一些國家給自己幫腔，這無法改變事件的本質，而且也無助於問題的解決；其次，加方稱感謝一些所謂「盟國」對它的公開支持，但我們注意到，加方提到的德方並未發布相關消息，所以我不知道加方所說德方公開支持是從何而來。

針對媒體的第二個提問，華春瑩回應稱，我們注意到媒體報導新方表示，所有國家在處理涉及外籍公民的案件時應依循正當法律程序。「這話說得很對，因為中方正是秉持法治精神、嚴格按照法律程序來處理有關案件。我們希望加方也能如此。」她也呼籲加方要立即糾正錯誤做法，尊重法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

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