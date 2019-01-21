體貼用戶遲繳不被停話　電信三雄春節帳單繳費順延

▲避免造成客戶繳費不及而被催費、停話，電信三雄提供了電信費帳單繳費期限往後順延貼心服務。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

為配合春節暨228紀念日連續假期，避免造成客戶繳費不及而被催費、停話，中華電信、台灣大哥大，以及遠傳電信皆提供了電信費帳單繳費期限往後順延貼心服務。

中華電信帳單繳費順延

中華電信表示，為配合春節暨228紀念日連續假期，避免造成客戶繳費不及而被催費、停話，108年1月份第3計費週期至3月份第1計費週期之電信費帳單繳費期限往後順延，以利客戶繳費， 3月份第2計費週期起繳費期限恢復正常。

中華電信108年1至3月份繳費期限調整說明如下：

且中華電信為加強服務客戶，便利繳交各項電信費用，請客戶多利用金融機構、中華郵政、信用合作社、農、漁會辦理「轉帳代繳」，或利用該公司與金融機構合作提供的「語音轉帳」、「信用卡轉帳」、「網路繳費」、「ATM轉帳繳費」等多管道繳費方式，客戶亦可就近在統一超商、全家、萊爾富、OK等便利商店、該公司各地特約服務中心或受託代收該公司各項電信費用的金融機構繳費。

台灣大繳費順延、還可幫親友繳帳單

台灣大哥大表示，春節期間郵局不提供寄送服務，為避免用戶因延遲收到帳單，繳款剩餘天數太短，來不及繳費而被催收或停話，彈性順延部分帳單的繳款期限，原繳款截止日為2/16及2/18者將順延至2/22，讓用戶權益不打折；同時春節期間全台門市服務不打烊。

台灣大也提供多元又方便的繳費方式，用戶可免持帳單親臨myfone門市、透過行動客服APP、手機直撥579、公司官網、全國繳費網，或至統一、全家、萊爾富、OK等便利商店以多媒體機台補單或手機顯示「超商繳款條碼」進行繳款。

此外，從去年12月起「超商繳款條碼」服務再升級，除了可以繳交自己的費用外，還可透過驗證，立即取得親朋好友的帳單「超商繳款條碼」幫忙繳費，輕鬆又簡單。

利用遠傳e帳單 還可參加萬元旅遊基金抽獎

遠傳為配合春節暨228紀念日連續假期，讓用戶安心過好年，避免因繳費不及而被催繳及停話，將彈性調整順延部分帳單週期的繳款期限，並於出帳簡訊及帳單重要資訊通知用戶，以避免影響用戶權益。

且遠傳為便利用戶繳款，提供繳款條碼圖片，無需申請、無需設定，出示圖片即可繳款，即時入帳，免等待最安心。遠傳不只提供繳款便利，為了回饋廣大用戶支持，遠傳用戶2月底前，成為e帳單用戶(e-mail或簡訊通知)，都可參加「萬元旅遊基金」抽獎活動。

另外，遠傳也預告了「行動帳單新功能、新服務」，即將於2月底登場，不論e帳單或紙本帳單用戶，透過出帳簡訊連結查詢，就可參加精美好禮抽奬，連續查詢中獎機會大大提高。

遠傳108年1至2月份繳費期限調整情形說明如下：