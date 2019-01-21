佛心公司送30歲↑單身女員工「有薪相親假」　過年狂休15天

▲宋城演藝發展股份有限公司「相親假」公告。（圖／澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

有間名為「宋城演藝發展股份有限公司（宋城演藝）」在過年期間不只放年假，還提供30歲以上的未婚女員工「相親假」，符合條件的工作夥伴就可連休15天；在2019年結婚領證的，公司還加碼「年終獎金翻倍」。消息曝光後，不少網友都羨慕的說，「看來單身也是有好處的」；但「相親假」只有女性同仁可以享受，也有網友認為，「單身男員工呢」、「單身男汪心裡苦」。

▲相親示意圖。（圖／CFP）

從公告內容來看，為了「關愛女員工」，公司給予30歲以上未婚單身的女性同仁「15天春節相親假」，其中包含7天春節假期，以及8天有薪休假，「用於回家相親」，且「若有需要可施請延長假期」。在2019年12月31日前結婚領證的，公司再給出「年終獎金翻倍」的獎勵，「請符合條件的女員工在1月31日前至人力資源部申報」，要完成申請才能享受這項福利。

根據《澎湃新聞》求證宋城演藝，旅遊管理分公司人力資源部負責人黃蕾表示，「現在不少公司都有30歲以上的未婚單身女員工，春節回家過年是家人、朋友為她們安排相親的高峰期，公司決定給她們充足的時間」。

▲宋城演藝公司「相親假」公告。（圖／澎湃新聞）

根據了解，宋城演藝主要規劃杭州宋城景區的運營，過年遊客接待量超過1000萬人次，2019年春節期間除了《宋城千古情》、《白蛇傳》等演出照常之外，還增加新春主題活動。因此和一般公司不同，春節假期是一年中最忙的時候，很多主題活動和大型綜藝秀，一線部門員工必須犧牲過年團聚上班，等過完農曆春節才安排休假，

黃蕾說，「公司高層考慮到女員工比例較高，也有部分30歲以上的未婚單身女員工，從關愛員工的角度發了這個通知」，「在相親假的基礎上，我們還通過『年終獎翻倍』來激勵30歲以上未婚單身女員工儘早解決人生大事」，不過通知發出去已過了一段時間，都還沒人申報。

▼不只女性，網友覺得也該「照顧」男員工。圖為相親示意圖。（圖／CFP）

由於21日是春運開始的第一天，消息曝光後，網友看見「佛心政策」紛紛表示，「怎樣才能進入這家公司」、「看來單身也是有好處的」、「別人家的真好」；同時，也有人逗趣回應，「嫁不出去會開除嗎？」

但公告「有薪相親假」的僅限於女員工可享受，也有網友為男性同胞抱不平，「男員工怎麼辦啊」、「抗議性別歧視」、「單身男汪心裡苦」、「大齡單身男哭暈在廁所」。