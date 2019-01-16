遭批藍皮綠骨　王金平新書喊冤：我是100%「藍皮台骨」

▲立法院前院長王金平。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院前院長王金平新書《橋－走近王金平》1月16日正式發行，新書共分成「源、路、橋、本、緣」五章，口述他從一個數學老師進而從政至當上立法院長的經歷。由於經常協調朝野之間的衝突，遭外界批評「藍皮綠骨」，王金平在新書中透露，自己曾因此當眾動怒，「什麼藍皮綠骨，我分明是藍皮台骨」；他強調，他為台灣奉獻，為黨盡責是一生從政原則，不容任何人質疑，「我是百分之百的藍皮台骨！」

王金平在新書中表示，自己從政以來就是以國民黨身份當選立委，黨對他的栽培他永遠銘記在心，多年來無論擔任立委、黨鞭、立院副院長或院長，他時時不敢忘記自己身為黨員義務。

王金平回憶，2004年總統大選，時任國民黨正副總統候選人連戰、宋楚瑜邀他擔任競選總部主委，當時爭取連任的前總統陳水扁曾請王別接下輔選工作，但他告訴陳，自己是國民黨員，會義不容辭善盡黨員職責，甚至發生319槍擊案疑雲，他也和連戰、宋楚瑜上街靜坐抗議，「對於份內職責問心無愧」。

在新書中，王金平也回憶起與前總統馬英九的「九月風暴」，他自稱直至今日他仍不明白，這一場憑空出現的所謂「政爭」，究竟是為何而爭，又爭到了什麼。

▼王金平新書「橋-走近王金平」。（圖／記者翁嫆琄攝）