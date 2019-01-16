　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭批藍皮綠骨　王金平新書喊冤：我是100%「藍皮台骨」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院前院長王金平。（圖／記者徐政璿攝）

▲立法院前院長王金平。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院前院長王金平新書《橋－走近王金平》1月16日正式發行，新書共分成「源、路、橋、本、緣」五章，口述他從一個數學老師進而從政至當上立法院長的經歷。由於經常協調朝野之間的衝突，遭外界批評「藍皮綠骨」，王金平在新書中透露，自己曾因此當眾動怒，「什麼藍皮綠骨，我分明是藍皮台骨」；他強調，他為台灣奉獻，為黨盡責是一生從政原則，不容任何人質疑，「我是百分之百的藍皮台骨！」

王金平在新書中表示，自己從政以來就是以國民黨身份當選立委，黨對他的栽培他永遠銘記在心，多年來無論擔任立委、黨鞭、立院副院長或院長，他時時不敢忘記自己身為黨員義務。

王金平回憶，2004年總統大選，時任國民黨正副總統候選人連戰、宋楚瑜邀他擔任競選總部主委，當時爭取連任的前總統陳水扁曾請王別接下輔選工作，但他告訴陳，自己是國民黨員，會義不容辭善盡黨員職責，甚至發生319槍擊案疑雲，他也和連戰、宋楚瑜上街靜坐抗議，「對於份內職責問心無愧」。

在新書中，王金平也回憶起與前總統馬英九的「九月風暴」，他自稱直至今日他仍不明白，這一場憑空出現的所謂「政爭」，究竟是為何而爭，又爭到了什麼。

▼王金平新書「橋-走近王金平」。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲▼王金平新書「橋-走近王金平」。（圖／記者翁嫆琄攝）

ET快訊
捕魚撈到屍體！「紫屍卡漁網」4人幫拉　影片曝光嚇壞網
換男友比翻書快！「超級花心」4大星座女揭曉
即／劉至翰二任妻子宣布「離婚」：劉先生有了更好的選擇

關鍵字：王金平,新書,,國民黨

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨產會帛琉考察竟成觀光行程？　國民黨痛批太誇張！

管中閔彈劾案／公懲會18個月內判決！處分「瞄準現職」分9級　最重免職

推特力挺口譯哥　葛來儀直嗆台灣媒體「扮演可恥角色」

遭批藍皮綠骨　王金平新書喊冤：我是100%「藍皮台骨」

蘇貞昌從對手變長官　一張圖看侯友宜的心情寫照

11煞當街砍人…高雄街頭3周內「1死4傷」 　韓國瑜撂重話了！

吳敦義邀請擔任副主席　周錫瑋：從未求官過

影／朱立倫2019首發直播大聊卸任生活　「20隻小豬」春聯曝光！

王金平發起「髮量對決」　釣到蘇貞昌：會太亮

志工遭「狠甩巴掌」 陳思宇激動哭：我可以落選 不允許暴力行為

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

朴寶劍一早唱歌給宋慧喬　P.O嫌吵衝進房門XDD

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

管中閔彈劾案／公懲會18個月內判決！處分「瞄準現職」分9級　最重免職

推特力挺口譯哥　葛來儀直嗆台灣媒體「扮演可恥角色」

遭批藍皮綠骨　王金平新書喊冤：我是100%「藍皮台骨」

蘇貞昌從對手變長官　一張圖看侯友宜的心情寫照

11煞當街砍人…高雄街頭3周內「1死4傷」 　韓國瑜撂重話了！

吳敦義邀請擔任副主席　周錫瑋：從未求官過

影／朱立倫2019首發直播大聊卸任生活　「20隻小豬」春聯曝光！

王金平發起「髮量對決」　釣到蘇貞昌：會太亮

志工遭「狠甩巴掌」 陳思宇激動哭：我可以落選 不允許暴力行為

什麼是諮詢式民調？　陳筱諭回應郭國文：是非選民自有公斷

【英語多益通】蘇貞昌「接任」新閣揆　英文怎麼說？

餵5公尺巨鱷自己被生吃 印尼女科學家慘遭咬掉半邊身

克服恆春強勁落山風　海陸完成200多公里長距離行軍

一生限買1張／第一金人壽總動員　年繳5千多買足30萬壽險

當男友進入了「聖人模式」　7個小動作保持戀愛的心跳

川普推特語錄／民主黨快要變罪惡之黨了　裴洛西還好意思領薪水？

亞足賽／孫興慜出賽待定　前主帥申台龍：他站場邊大陸就緊張

牡蠣控快看！這3家餐同步推出廣島2L級大牡蠣季節限定料理

蝙蝠俠奪獎！　上台太興奮…手一舉「衣服還掛著標籤」

管中閔彈劾案／公懲會18個月內判決！處分「瞄準現職」分9級　最重免職

超神勇阿嬤！撞石墩噴進車底　頭卡保險桿夾地幸運只擦傷

政治熱門新聞

街頭酒後衝突連發　韓國瑜撂重話

志工遭「狠甩巴掌」 陳思宇激動..

蘇貞昌變長官　一圖看侯友宜心情..

王金平新書：我是100%「藍皮..

首次備詢火藥味濃　綠議員逼侯友..

即／管中閔「國內兼職」被監察院..

蔡英文晚上在幹嗎？吃泡麵、追劇

不滿敬老1500元遭取消！陳思..

實勘泉水遺址　潘恆旭：珍惜資源

妙天戰2020大選　副手蔡豪瞄..

吳敦義邀任副主席　周錫瑋：從未..

影／朱立倫卸任後首發直播「20..

影／社會局約訪後　肉圓爸同意戒..

王金平「髮量對決」　釣到蘇貞昌

更多熱門

相關新聞

王金平「髮量對決」　釣到蘇貞昌

行政院長蘇貞昌15日至立法院拜會前立法院長、國民黨立委王金平。事後，王金平在臉書分享兩人「頭頂照」，發請「髮量對決」，看見蘇貞昌頭上的一抹光，還笑說「今天有上乳液嗎？」，引來蘇貞昌幽默回應， 「不上乳液，會太亮」，笑翻網友。

新書談九月政爭　王金平仍不明白為何而爭

黨產會帛琉考察竟成觀光行程？

蘇貞昌拜會立法院　王金平忙讚柯建銘

王金平：希望元宵節前後宣布選總統

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

BLACKPINK「六億神曲」MV被刪了

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍未給

父子一起崩壞　柴柴睡姿和爸同步

快嫁吧！3大星座超適合當老公

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

婆婆請媳婦保管10條金條　她全捐宮廟

快訊／遊覽車撞機車！女騎士遭輾頭爆血

防彈私生飯噁po：香、我一直摸他

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

街頭酒後衝突連發　韓國瑜撂重話

年菜募款低於5成　老人心疼社工

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面