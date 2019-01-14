蘇內閣遭譏「失敗者聯盟」　張善政：國民黨要非常戒慎恐懼

▲蘇貞昌上任閣揆，內閣異動名單。（合成圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

行政院14日舉行新舊內閣交接典禮，新任行政院長蘇貞昌正式走馬上任，不過敗選候選人擔任部會首長，就被國民黨立委笑是「失敗者聯盟」。對此，張善政則要國民黨戒慎恐懼，因為民進黨在失敗時反彈能力非常強，國民黨更要在此時加把勁努力。

蘇貞昌在九合一大選中落敗回鍋接閣揆，13日行政院公布最新內閣名單，行政院副院長由敗選後人氣反漲的陳其邁擔任，交通部長找來競選連任台中市長失利的林佳龍，其他各部會首中大多留任，內閣名單變動不大，就有國民黨立委笑稱蘇內閣是「失敗者聯盟」。

在新內閣名單出來之前，張善政充滿期待，對於去年民進黨選得不好，其中原因歸咎於失敗政策，如一例一休等，而這些閣員應該要換掉，但是名單出爐後大多留任，因此覺得有點期待落空。

另外，張善政也認為，新閣員要生產力，不要意識形態太強。他提到，民進黨在失敗的時候反彈能力非常強、非常冷靜，雖然有人說一方面是失敗者聯盟，但另一個角度是「復仇者聯盟」，國民黨要非常戒慎恐懼，距離2020大選還有1年多，要非常努力。

▲張善政接受廣播節目專訪。（圖／翻攝POPRadio YouTube直播）

民進黨九合一大選潰敗，行政院長賴清德請辭遭慰留，事後表示會在適當的時間離開。而張善政認為，民進黨敗選，賴清德並不應該負起百分之百的責任，反而是在賴上任前的那些失敗政策才是敗選主因，最該負責得應該是總統蔡英文跟這些閣員弄出來的政策。

▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（新任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

政委龔明鑫（經濟部次長轉任）

▲蘇貞昌上任閣揆，內閣異動名單。（合成圖／本報資料照）

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（新任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

政委龔明鑫（經濟部次長轉任）