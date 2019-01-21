比基尼登山客「墜20米盆駒山」凍僵亡！　搜救員紮營伴屍等直升機

地方中心／台中報導

被譽為「比基尼登山客」的吳女（36歲）日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，不料卻於19日失足摔落山谷，急忙透過衛星電話向外求援，但最後被發現時已經無生命跡象；目前救難隊員找尋適當地點紮營，等候直升機吊掛。其實這不是她第一次墜谷，3周前就曾自曝到山中縱走25天，不小心在一處斷崖滑落數米，當時她說，「我真的算撿回一命。」

▲比基尼登山客。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁）



南投消防局第三大隊長林正宜說，「山上氣溫只有2度左右，發現吳女時她已失溫、身體呈現僵硬狀態。」他表示，12時10分確認吳女已經無生命跡象，由於山區天氣不佳，先將她帶到空曠處安置，待氣候穩定後會申請直昇機吊掛下山。

吳女（36歲）家住台北，綽號G哥，平時熱愛登山，並會在攻頂後卸下一身裝備，換上性感比基尼拍照留念，因此被譽為是「比基尼登山客」，同時社群網站中也有創立、經營粉專，在登山界小有名氣，4年來至少已經換過97套；過去時常在臉書粉專PO出美照，還在2018年完成走過中央山脈每個段與段的壯舉，統計下來光是去年就有127天全待在山上。

她也在臉書中自曝，12月到山中縱走25天，由於時間太長又沒補給，一度險些斷糧，還不小心在一處斷崖失足滑落數米，雪白的腿上滿是血痕、瘀青，「我真的算撿回一命，朋友看到我滑落的地方，被卡、卡後再重裝爬回安全的路，爬的時候真的很希望突然天降奇兵解救我，沒抓踏好真的就會重摔落，衛星電話打出去哭10分鐘不是哭假的！」

不料事隔一個月，吳女再次失足墜谷，但這次就沒有這麼幸運了，被救援隊發現時已經身體僵硬。消息曝光後，知名山岳攝影家雪羊不捨發文，「G哥，一路好走。雖然我跟你只在魔境熊喇過賽，往後也無緣熟識了，但希望你能在天上做一位天使，守護著每個愛山的靈魂，享受你最喜歡的，台灣最美麗的山林。」許多網友也紛紛哀悼。

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