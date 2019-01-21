去年127天在山上！比基尼山客負傷「十八連峰下武界」　猛到幫男山友背裝備

▲G哥被其他山友譽為，「能獨攀冷門與探勘路線的高手級人物」。（圖／翻攝自當事人臉書）

網搜小組／綜合報導

人稱「比基尼登山客」的Gigi（G哥）於19日失足墜谷，今被尋獲但已無生命跡象。熱愛登山的她，去年上山天數高達127天，除了征服中央山脈各個經典路線，年末甚至在負傷的情況下，重裝十八連峰下武界，讓許多網友十分敬佩，不過她仍謙虛地說，「這一年來肚爛哥者恒肚爛，也沒打算討好誰，很懶得宣傳自己，因為我真的弱到爆。」

「基本上，今年將傳統中央山脈段和段都連上了！」G哥去年底在粉專開心分享，她說道，「北一接北二，鈴鳴下畢祿，奇萊連峰，大北三能安到七彩湖，大南三七彩到馬博，南二到溪頭，三星南一，連同第一回甘卓萬萬大原路來回，岳界前輩大哥說沒下武界不算走全部百岳，這回即使負傷也順利重裝十八連峰下武界。」

▲G哥在攻頂後，會卸下一身裝備，換上性感比基尼拍照留念。（圖／翻攝自當事人臉書）

對於有人吐槽，「沒有一次挑戰中央山脈大縱走，不夠強。」G哥高EQ自嘲是弱腳，「我已經挑選相對好天氣走過每段和每個段與段，說實在的，真的找不到理由要我再走一次中央山脈大縱走（風雨無阻），若真要我走，可能請大家幫我找個贊助商，讓我能走個一兩百天吧。」

對G哥來說，她偏好探勘新路線，同時也喜歡在不同角度，看熟悉的山頭和稜線。一直以來，她穿比基尼攻頂備受爭議，有人支持、相對也有網友愛酸，但她始終做自己，無畏別人的眼光，像專業登山部落客就稱她是「能獨攀冷門與探勘路線的高手級人物」，而且據山友描述，她不僅登山能力強，一般男登山客大概能負重12公斤裝備，但她竟能背到20公斤。

▲2018年，她有3分之1的時間待在山上。（圖／翻攝自當事人臉書）

G哥也在臉書寫下，去年一整年精彩的行程......

1月：19日南三段（阿屘那來山-童話世界-九華池-東巒下伊巴厚溫泉出雙龍）

2月：雪山和南湖雪地

3月：志佳陽和深堀 （無關登山：倫敦+冰島 ）

4月：逆南二出溪頭

5月：合歡主下小嘆，東霸第四峰，玉山北水池及玉主銀河，歐聖（神奇探到新達活水，但最後變別人探到XD)

6月：甘木林山

▲相機捕捉了許多絕美時刻。（圖／翻攝自當事人臉書）



7月：閂山鹿池，玉北水池（又探到玉北多處活水，但就懶得分享了）

8月：沒高山，下烏岩角未竟

9月：奇萊東峰，無明東稜

10月：破病（無關登山：歐洲十多日）

11月：10日雪山西稜（釜碗山西峰+博可爾基點峰+大雪山南峰+大南山北峰+大安溪神木）下山隔日再單攻玉北

12月：25日大北三接丹野甘卓萬出武界

（屯原-天池-南華山-能高安東軍-牡丹池-牡丹岩-東白石山-安東軍北-摩即池-草山-卡社池-台電豪華工寮-七彩湖-海天寺-丹野農場-卡社溪-雙子山-卓社大山東峰-甘卓萬-牧山-火山-卓社大山-卓社山-武界）

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