穿比基尼登山！網怒酸亡美作秀　山友「302字力挺」：她勾引的不是你

▲吳姓女子Gigi於2日被救出，但已無生命跡象。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／綜合報導

暱稱「G哥」、被譽為「比基尼登山客」的吳姓女子Gigi於19日失足墜谷，21日被搜救出來但已無生命跡象；她穿著比基尼在山頂拍照的行為，也引來許多網友批評是在。一名同為登山界男網友PO文哀悼說，「她不是大家以為的那樣，她在勾引的不是你，她不是只是個標新立異的人，她比很多只會講的山友，更愛山。」

Gigi日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，原預計24日下山，但19日因失足墜谷，下半身無法動彈，撥打衛星電話向友人求援。南投縣消防局20日採陸空救援，由於天候不佳，空勤直升機3次折返，改由地面搜救隊入山搜救；21日中午傳出消息，終於找到吳女本人，但不幸的是已經無生命跡象。

▲網友大酸比基尼登山客，嘴巴從不留情。（圖／翻攝自臉書）

由於吳女每每在攻頂後總會換上比基尼與美景合照留念，在登山界小有名氣，還被喻為「比基尼登山客」。但此次失事掀起是否浪費救援資源、爬黑山等爭議，甚至笨網友酸說，「這沒什麼好同情的吧」、「這種天氣穿比基尼單攻~有點考慮欠周～RIP」、「真的變成亡美了...」、「自己要完（玩）命，只會讓家人傷心」。

面對許多負面評論，一名同為登山界的男網友在臉書「魔境熊登山客」PO文說，Gigi不是大家以為的那樣，「她在勾引的不是你，很多人看她的照片，但是，如果你有被加友，有看她的動態，就會知道她在勾引的不是你。」

還有人批評Gigi根本不懂爬山，原PO認為，「你說她愛不愛山？如果不愛，268怎麼會到>240？你知道她為什麼在那裏，因為黃當擴，因為水晶池！因為這些很多人根本都沒聽過的地方。」

▲吳女因與朋友打賭輸了，從此開啟挑戰登頂換上比基尼的挑戰。（圖／翻攝臉書）

36歲的Gigi喜愛著比基尼在山頂拍照，的她曾和朋友打賭，輸了就要這樣做，她依約完成，並在4年內成功挑戰百岳，換過至少97套比基尼，縱使也有山友不認同這樣的作法，她還是堅持做自己，也經常在臉書分享美照，因此打出「比基尼登山客」的名號。

Gigi特殊爬山風格，讓原PO語重心長發文說，「她不是只是個標新立異的人，她比很多只會講的山友，更愛山，這點我非常非常非常地清楚，希望你也知道，你在講的人是誰，她不是大家以為的那樣。」

▼山友力挺Gigi。（圖／翻攝自社團魔境熊登山客）

▼吳女2018年12月自爆曾不慎墜谷數米，雪白大腿滿是血痕，但幸運救回。（圖／翻攝臉書）

▼吳女熱愛獨攀高山，攻頂後總會換上比基尼拍照留影，4年內就穿了97件比基尼。（圖／翻攝臉書）