比基尼登山客是大山的女人！　網友哀悼G哥：回歸山中

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比基尼登山客「G哥」吳季芸21日終於被搜救隊尋獲，不幸的是已無生命跡象，不少昔日山友得知消息後紛紛湧入臉書哀悼，希望她可以平靜的「回歸於山中」。而她臉書最後一篇貼文，停留在18日所拍到的觀音圈景象，當時她還興奮的說，臨時決定睡中央山脈最高峰，「不小心背水上去就住了XD。」

▲比基尼登山客墜谷去世。（圖／翻攝自Facebook／G哥比基尼的高山足跡，下同）



G哥逝世的消息傳出後，許多網友都在粉專「G哥比基尼的高山足跡」惋惜的留言，「愛山的妳，一生與山為伴了，也算是最後的幸福吧。R.I.P.」、「在我眼裡有一種人叫做登山客，更有一種人叫做冒險家，妳就是一個勇敢做自己的冒險家，安息吧，大山的女人」、「謝謝妳把美麗的風景帶給大家」。

有登山好友們在臉書社團「登山借問站」感慨的說，「連兩夜低溫，又受傷，每一秒都是難以想像的難挨！」「美麗的勇者已化為守護山林的天使！」「山岳界殞落了一顆明珠」。

知名山岳攝影家在粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」感性的PO文，「G哥，一路好走。雖然我跟你只在魔境熊喇過賽，往後也無緣熟識了，但希望你能在天上做一位天使，守護著每個愛山的靈魂，享受你最喜歡的，台灣最美麗的山林。」

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