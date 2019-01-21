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3周前自曝「墜谷數米」！比基尼登山客大腿全血痕　爆哭：命是撿回來的

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▲▼比基尼登山客墜谷。（圖／翻攝臉書）

▲吳女2018年12月自爆曾不慎墜谷數米，雪白大腿滿是血痕。（圖／翻攝臉書）

記者莊智勝／綜合報導

暱稱「G哥」、被譽為「比基尼登山客」的吳女（36歲）日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，不料卻於19日不慎失足摔落山谷，急忙透過衛星電話向外求援；南投縣消防局指出，因天候狀況不佳，只能循陸路上山搜救，預計最快也需2、3天才能與吳女接觸。相當愛山的吳女，過去時常在臉書粉專PO出美照，還在2018年完成走過中央山脈每個段與段的壯舉，統計下來光是去年就有127天全待在山上，豈料此次竟會在盆駒山發生意外，生死未卜。

由於吳女每每在攻頂後總會換上比基尼與美景合照留念，在登山界小有名氣，還被喻為「比基尼登山客」；而吳女2018年底也在臉書粉專為一年做下總結，坦言這一年中總計有127天待在山上，「基本上今年將傳統中央山脈段和段都連上了，北一接北二，鈴鳴下畢祿，奇萊連峰，大北三能安到七彩湖，大南三七彩到馬博，南二到溪頭，三星南一。」

文末，吳女還寫道「這一年來肚爛哥者恆肚爛，也沒打算討好誰。反正，哥就是一慣人畜無害的獨攀邊緣人，資料自己爬文，對有收費帶團的人也不會去索取資訊。另外，我很懶得宣傳自己，因為我真的弱到爆，謝絕了不少採訪，但歡迎其他後進超越！」

事實上，此次並非是吳女地一次失足落崖，3周前還PO文自爆，表示12月到山中縱走25天，由於時間太長又沒補給，一度險些斷糧，還不小心在一處斷崖失足滑落數米，雪白的腿上滿是血痕、瘀青，「我真的算撿回一命，朋友看到我滑落的地方，被卡、卡後再重裝爬回安全的路，爬的時候真的很希望突然天降奇兵解救我，沒抓踏好真的就會重摔落，衛星電話打出去哭10分鐘不是哭假的！」

▲▼比基尼登山客南投獨攀墜谷。（圖／翻攝臉書）

▲吳女熱愛獨攀高山，攻頂後總會換上比基尼拍照留影，4年內就穿了97件比基尼。（圖／翻攝臉書）

此次事隔一個月後，吳女再次失足墜谷，南投縣消防局指出，吳女於11日自南投縣東浦入山獨攀，計畫13天走過八通關、盆駒山、無雙社，預計於24日自郡大林道下山，但當行程接近尾聲後，吳女卻在盆駒山失足發生意外，整個人墜落20米深山谷，由於下半身動彈不得、上半身也受傷，只好撥打電話向好友楊男求救，再由楊男向消防局報案。

消防局表示，確認吳女所在位置座標後，2度申請空勤直升機協助救援，但卻皆因山區雲霧濃厚、天候狀況不佳，2次出動都只能折返，最後只好派遣腳程較快的6名搜救人員分2梯次自郡大林道入山，採陸路方式搜救，但由於吳女位處偏遠，再加山路崎嶇險峻，因此預估最快也得耗時2日才能與她接觸。

玉管處副處長林文和稍早受訪時表示，經查閱資料後並未發現吳女的入山申請，推測她應是「爬黑山」，但目前意外狀況仍不明，仍以救人為先，後續待救援行動告一段落後再行了解細節。

林文和指出，據他初步了解，吳女當時是從海拔3000多公尺處準備下切至海拔僅有1000多公尺的郡大林道，不慎發生意外，而吳女失足的盆駒山段有一定難度，整段路程崎嶇難行，且沒有明顯的人工修築步道，登山客只能循著獸徑緩步前進，對於經驗、實力不足的登山客來說是很大的挑戰，一般而言很少會有人申請攀爬此段。

▲▼比基尼登山客南投獨攀墜谷。（圖／翻攝臉書）

▲吳女此次失足生死未卜，搜救隊預計最快需2天才能與她接觸。（圖／翻攝臉書）

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關鍵字：比基尼,登山客,玉管處,黑山,墜谷,G哥,失足

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