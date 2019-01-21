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「政治人物賣萌沒用啦！」　胡幼偉：不如找民眾直播接地氣

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▲▼胡幼偉建議吳敦義、王金平搭配選2020總統，讓朱立倫當行政院長。（合成圖／記者屠惠剛、賴于榛、李毓康攝）

▲胡幼偉曾建議吳敦義、王金平搭配選2020總統，讓朱立倫當行政院長。（合成圖／記者屠惠剛、賴于榛、李毓康攝）

政治中心／綜合報導

有意角逐2020大選的朝野政治人物投入網路直播，中國文化大學新聞系主任胡幼偉21日在臉書發文說，想選總統的人賣萌，傳播的通道重要，但內容才是關鍵，否則講不出來什麼承諾，天天直播也沒用。他以高雄市長韓國瑜為例，強調應該找基層民眾上網路講對政府的心聲，比甚麼宣傳都有用、都還接地氣。

胡幼偉說，目前看到的是：藍營想選總統的人也開始拼命在網路上賣萌。他認為，最不接地氣的，就是只想把自己搞成網紅，而忽略了「地氣主流」到底是什麼？韓國瑜為何能勝選？有人認為他「空戰」打得好。但老韓搞網路宣傳之所以有效，是因為：1. 大家對他不熟悉，好奇之餘，想聽聽看他說什麼；2. 他的「貨出去、人進來、高雄發大財」的訴求，符合高雄地氣主流心聲。

胡說，傳播通道當然重要；內容才是關鍵。例如，「如果有人要追求你，你總不會因為對方經由網路向你傳遞訊息，你就答應和對方交往吧？你還是要看他的訊息內容，才能做決定吧！」

他認為，政客透過網路撈選票，也是這樣。要選總統或立委，總要講講看，你最要的訴求是什麼嘛！到底想幹嘛？做總統或立委，選民能撈到什麼好處？這才是重點啊！「你當選了，你風光了，我們呢？我們能撈到什麼？」老韓用「讓你發財」的承諾來換選票；這些想選總統或立委的人，用什麼承諾來換選票？「講不出來，天天直播也沒用啦！」

胡強調，國民黨大咖上網路，「沒用啦！」找幾十位各縣市的農漁民勞工軍公教，最好是大家都不認識的，各地方黨部提供設備，就讓他們在網路上直接講，為什麼對民進黨深惡痛絕，再也不能忍受老蔡集團讓他們一窮二白，這樣的「地氣聲音」，比什麼宣傳都有效！

他說，什麼叫地氣？這才是真正的地氣！民進黨，這種地氣，你敢接嗎？你接得住嗎？你受得了嗎？要不要九二共識？老馬老吳老朱老王講沒用啦！學者專家講也沒用啦！真正的基層民眾講才有用！這才是地氣啊！

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