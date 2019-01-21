億萬富豪自轟！左手拿槍爆太陽穴「燒洞慘死」　友人惑：他不是左撇子

▲墨西哥富豪卡洛斯（Carlos Martin Bringas）陳屍在自己駕駛的車內。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

墨西哥最近發生一起震驚社會的命案！墨西哥富豪卡洛斯（Carlos Martin Bringas）18日上午被發現陳屍在自己駕駛的車內，她的左太陽穴中彈燒了一個大洞，左手握著一把點38口徑的手槍，警方初步認為是自轟身亡，不過友人卻表示他不是左撇子，但相關言論家屬不願多談。

根據「EL SIGLO」報導，警方獲報有男子陳屍在科阿韋拉州聖佩德羅大道一輛休旅車內，確認身分發現是富商卡洛斯，他的左邊太陽穴中彈，燒了一個大洞，而他的左手正握著點38口徑的手槍，再加上車內沒有其他打鬥的痕跡，因此警方推測卡洛斯應是自轟身亡。

不過，對於警方的調查，多數網友質疑卡洛斯的死亡案情可能不單純，透過畫面可見他的車輛前後都有疑似彈孔的痕跡，而且墨西哥主持人德貝爾（Martha Debayle）也在推特上說，據自己過往的了解，卡洛斯平時都用右手吃飯、簽名，根本不是左撇子。

「卡洛斯被他人殺害了！」警方目前尚未證實是否為槍手殺人後，想要偽裝成自殺事件，故意把手槍放在卡洛斯的左手，但為了顧及富豪家屬的隱私，也不願對外透露輕生的可能原因。

據了解，卡洛斯是墨西哥第二大超市集團索里納（Soriana）的常務董事，身兼首席顧問，也同時經營了農業和畜牧公司。卡洛斯家族是墨西哥富豪排名第17名，財富約32億美元（約新台幣987億元），家族所經營的索里納超市集團創立於1905年，在墨西哥當地擁有超過800間店。