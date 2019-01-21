美公務員平均年薪揭密！FBI雇員115萬　TSA最慘僅55萬

▲ 觀察美國公務員的平均年薪，運輸安全管理局雇員的排名墊底。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國聯邦政府關門僵局迄今未解，數十萬名公務員被迫放無薪假或是無薪上班。根據美國石英（Quartz）新聞網站整理出來的聯邦政府員工薪資資料統計，公務員薪資行情比私人企業低了許多，其中以「運輸安全管理局（TSA）」人員的平均年薪最低，僅1萬7890美元（約新台幣55.6萬元）。

聯邦政府薪資級距分成15個職等，每個職等再分為10個等級。以學歷劃分，高中畢業或是沒有特殊經驗者為2職等，年薪換算台幣約落在65萬元至82萬元之間，接近部分州的最低工資標準；大學畢業者為5職等，年薪介於台幣90萬元至117萬元；碩士學位則是9職等，年薪是台幣136萬元起跳。

若分別觀察各部門的薪資，可發現證券交易委員會（SEC）的平均年薪最高，約為台幣577.5萬元，再來依序是平均一年可領到台幣378.8萬元的專利商標局、年薪362.4萬元的食品藥物管理局。

▲ 聯邦政府堪稱是美國最大的雇主，擁有200多萬名員工。圖為美國國會大廈。（圖／路透）

令人意外的是，聯邦調查局（FBI）培養許多調查菁英，除了要具備基本學歷和數年相關經驗的門檻，還要會說外語，深入瞭解會計、法律或網路安全領域，必須通過嚴格的背景審查，包括信用紀錄等等，但平均年薪僅僅台幣115.4萬元。內部退休人員透露，內勤文書人員與前來支援的FBI雇員多為6至8職等，受到政府關門影響最深。

平均年薪最低的是運輸安全管理局（TSA），僅台幣55.6萬元，遠低於一家三口台幣65萬元的國民貧窮門檻。