超級血狼月登場！北美夜空高掛今年唯一月全食　攝影師不畏零下低溫搶拍

▲ 此次難得一見的天文奇景,是結合三大天文奇觀,包括月全食、血月、超級月亮。(圖/路透,下同)

國際中心/綜合報導

「超級血狼月」(super wolf blood Moon)在台灣時間21日上午11時(美東時間20日晚上10時)登場,許多熱衷粉絲、攝影師不畏零下低溫外出卡位,就是要來目睹月全食、血月、超級月亮的難得一見天文奇景。

綜合福斯新聞(Fox News)、美聯社、衛報報導,月亮、地球、太陽在美東周日晚間排成一線,月食在晚間9時36分開始,直到21日凌晨2時48分;而月全食約持續62分鐘,自美東時間20日晚間11時41分登場,直到午夜12時43分結束。

▲ 影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

美國太空總署(NASA)網站顯示,當整個月球進入地球的本影內時,月全食就會發生,且地球的大氣層是月球顏色變化的主因,「當陽光穿透大氣層時,組成大氣的小分子會散射藍光,所以天空看起來是藍色的;而這次(的天文奇景)是把紅光散射至月球表面。」

