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川普推特語錄／裴洛西及民主黨人看不見毒品跟犯罪　他們只看見2020！

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普20日沒有公開任何行程，但他20日上午就不停在推特發牢騷，針對美國政府的停擺問題抨擊民主黨，並酸說裴洛西的的行為已經不理性到左派的程度；同時，他也繼續替自己的建牆計畫推銷，還說自己在拉丁裔的民調數字上升到50%了，因為他們想要安全，安全只能用邊境圍牆來取得。

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／你們想看股市崩盤的話　就來彈劾川普吧！
►►川普推特語錄／又一波大篷車要來啦！　沒有牆的話很難擋哦
►►川普推特語錄／左派已精神失常　完全不在乎什麼事對國家正確

▼別忘了，我們現在正在修建和翻新圍牆的大部份路段，快速行動的話成本將遠遠低於此前政客們的想像。畢竟，建築是我最擅長的，即使是在資金不容易獲得的情況下！

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▼哇！剛剛聽說我在拉丁裔美國人的民調數字，已經上升了19%達到50%了！這是因為他們比任何人都更了解邊境問題，他們想要安全，安全只能用邊境圍牆來取得。

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▼南希•裴洛西的的行為已經不理性到了左派的程度，至於她現在已正式變成一個極端民主黨人了。她被她黨內的左翼嚇呆了並失去了控制……。順便說一句，清理一下舊金山的街道吧，他們太噁心了！

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▼不！赦免不是我提議的其中一部分，這只是DACA （延緩遣返無證入境兒童）的三年延期，赦免只會用在更大的交易之中，不論是移民方面還是其他方面。同樣也不會有大動作去驅逐1100萬多名非法入境者－但是南希（Nancy）小心了！

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▼南希•裴洛西及一些民主黨人，昨天在我還沒有站起來發言之前，就拒絕了我的提議！他們看不到犯罪和毒品，他們只看見2020年－-他們不會贏的！最好的經濟，他們應該為國家做正確的事情，並且允許人們重返工作崗位。

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▼小心應對並儘量待在家中，國內許多地區正在受到強烈的降雪，還有幾乎創紀錄的寒冷，這個系統（全球氣候變化）龐大的令人驚訝，現在就來點過時的「全球變暖」也不錯！

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▼作為總統的我常常聽人說「關鍵是經濟！」好吧，我們現在有著歷史上最好的經濟狀況之一，巨大的GDP數字、低失業率、大量回流美國的企業，好的新貿易協定正在推動等，但是幾乎沒有媒體提到這些！

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關鍵字：川普,推特,共和黨,川普推特語錄

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