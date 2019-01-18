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川普推特語錄／又一波大篷車要來啦！　沒有牆的話很難擋哦

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國政府停擺第27天，有80萬名政府雇員已經快一個月沒拿到薪水。川普總統今天在推特上批評，為何民主黨眾議院領袖裴洛西，在此時此刻還能夠率國會代表團出訪7天，沒不願留在華府解決問題。

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／左派已精神失常　完全不在乎什麼事對國家正確
►►川普推特語錄／全世界已有77座重要圍牆　而且全都百分百有用好嗎
►►川普推特語錄／民主黨快要變罪惡之黨了　裴洛西還好意思領薪水？

▼美國優先！

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▼讓美國再次偉大！

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▼從沒見過這麼團結的共和黨。邊境和國安議題上不能妥協。這是一件美麗的事，由其當你聽到民主黨人談論邊境開放、高稅收和犯罪時的新花言巧語。現在就阻止罪犯和毒品！

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▼又一波大篷車移民潮正朝我們接近。沒有牆的話很難阻止哦！

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▼Jim Inhofe說，「民主黨是不是把一切都關停了」說的太對了！

▲▼Ｔ。

▼為什麼在80萬名偉大雇員沒有薪水可領的時候，Nancy Pelosi跟其他民主黨人還能出國進行7天旅行。還有，有沒有誰能跟Nancy和她的「大金主」解釋一下，在產酒郡葡萄園工作的人入境更方便呢！

▲▼Ｔ。

▼《華盛頓審查者》報導，邊境農場主說「我們在外面發現過禱告者的小毯子，太不真實了」。（註：暗示非法移民包括穆斯林）。跨越南部邊境的人來自許多國家，有些可能是你意想不到的。

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關鍵字：川普,推特,北美要聞

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