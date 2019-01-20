國民黨擬辦總統初選辯論　民進黨曾辦3次！卓榮泰：有前例可循

▲國民黨太陽們（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選，國民黨將參照美國初選模式，舉辦初選辯論，辯論完再進行民調、投票。對此，民進黨黨主席卓榮泰表示，民進黨方面，若有兩人以上競選會辦初選，至於辯論賽，民進黨有前例可循，但是否舉辦初選辯論或政見發表，等3月16日立委補選落幕，會開始討論。

面對黨內逼宮、挺英連任兩股勢力，卓榮泰表示，一人參選是徵召，有兩人以上就會辦初選，至於是否仿效國民黨舉行初選辯論，他認為連黨主席選舉都辦電視辯論會，何況是總統大選，不管是初選辯論或政見發表形式，民進黨有前例可循，屆時會秉照公開、公正、透明的精神辦理初選，但是否舉辦初選辯論或政見發表，得等到3月16日立委補選落幕，才會開始討論。

總統初選，民進黨有前例可循，分別在1995、2007與2011年，一共舉行三次辯論會。1995年，彭明敏、許信良、尤清、林義雄4人爭取民進黨提名參選總統，第一階段舉行初選電視辯論，由幹部與黨員投票。

彭明敏與許信良進入第二階段投票，當時兩人在全台舉行50場巡迴政見會，其中1場因颱風取消，並由各縣市公民初選投票，開放黨員、一般民眾以代幣方式投票，最後彭明敏出線，但大選仍敗給國民黨的對手李登輝。

民進黨第二次總統初選是在2007年，由四大天王謝長廷、蘇貞昌、呂秀蓮、游錫堃爭取代表民進黨參選總統，並舉辦初選辯論，但呂秀蓮以媒體介入為由，決絕參加由三立電視主辦的電視辯論會。後來民進黨分別在北、中、南舉行三場電視辯論會，4人都參加，最後初選由謝長廷出線，但大選敗給國民黨的對手馬英九。

民進黨第三次總統初選是在2011年，民進黨由許信良、蔡英文、及蘇貞昌三人角逐，並由4家電視台轉播4場政見發表會，初選民調結果由蔡英文勝出，但大選時仍敗給爭取連任的馬英九。

▲民進黨黨主席卓榮泰。（資料照／記者季相儒攝）