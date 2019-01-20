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卓榮泰喊立委補選目標「保三搶二」　3度南下助選王義川

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▲▼卓榮泰第三度到台中替王義川拉抬聲勢。（圖／民進黨提供）

▲卓榮泰第三度到台中替王義川拉抬聲勢。（圖／民進黨提供，下同）

政治中心／綜合報導

台中立委補選進入倒數7天，民進黨主席卓榮泰20日上午，第三度南下輔選，陪同黨籍候選人王義川車隊掃街拜票，並喊出本次民進黨立委補選目標，就是「保三搶二」。

卓榮泰表示，民進黨在這次全台五席立委補選只有一個目標，就是保三搶二，要保住台北、新北及台南這三席，這樣才能維持民進黨在國會的優勢，而台中及彰化這兩席，民進黨也應該要搶下來，代表民進黨的改革讓人民看得到、改革方向是正確的，這也代表未來在2020年立委及總統大選中，人民還是願意相信、把票投給民進黨。

卓榮泰強調，台中這一席立委，對民進黨而言是非常關鍵的一席，因為有必須贏的壓力，在經過1124的選舉之後，民進黨的反省、改革與改造，希望能夠讓台中市民看到民進黨在改變，而民進黨推出的王義川候選人更是新一代候選人的代表與象徵。

距離1月27日立委補選只剩下短短7天，卓榮泰希望，希望能夠透過這次的補選，讓人民看到民進黨很努力在做，不管是在人事改造、政策調整，以及在很多事務上的處理；卓榮泰也說，這次的選舉只是一個階段性的任務，民進黨一定努力完成這個階段性的任務，然後才能再大步地向前邁進。

▲▼卓榮泰第三度到台中替王義川拉抬聲勢。（圖／民進黨提供）

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關鍵字：卓榮泰,民進黨,立委補選

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