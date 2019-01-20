國民黨總統人選6月前出爐　初選規則由參選人協調

▲國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在2018選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位。黨內人士透露，國民黨2020總統初選一定會4月後會啟動，人選6月前出爐。國民黨組發會主委李哲華強調，初選辦法「目前就以3成黨員投票、7成民調這個提名辦法為依歸」，但中常會是一個民主平台，任何提案都可以來討論。

李哲華強調，黨內已有既有的規定，也未排除全民調，當事人的意願和想法最重要，只要有意願參選的當事人都同意採用的方法公平、公正，才是選後團結和諧的基礎，初選的規則，可以由候選人各自協調。

據傳，黨內這次可能利用「美式初選制度」，也就是開放式初選，只要年滿20歲，持國民身分證就可以參與國民黨初選投票，黨員一票以兩票計，非黨員者則算一票，全台22縣市，分區舉辦投票，投票前先辯論。

不過，長期研究美國政治的黨政人士表示，這種「美式初選制度」的經費在美國由政府出，一次選舉的花費就要上億元，以國民黨現在的財力狀況，幾乎沒有有辦法負擔這筆財務；此外，這種制度仍無法避面各政黨也會動員灌票給自己黨喜歡的候選人，一樣會有不公平的情形發生。

該人士舉例，1996年總統直選，民進黨就是用「美式初選制度」產生候選人，當時浩浩蕩蕩地在全台灣辦了49場初選會，事後發現，不少國民黨的支持者就灌票給比較弱的彭明敏，藉此打敗民調較高的許信良。