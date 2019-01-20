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蘇嘉全到場看台灣女子高球公開賽　替蔡佩穎、陳宇茹加油

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▲▼立法院長蘇嘉全觀賞2019台灣女子高球公開賽最後一天的賽事。（圖／蘇嘉全辦公室）

▲立法院長蘇嘉全觀賞2019台灣女子高球公開賽最後一天的賽事。（圖／蘇嘉全辦公室）

記者陶本和／台北報導

立法院長蘇嘉全20日出席2019台灣女子高球公開賽最後一天的賽事，特別從早上九點就到現場觀看比賽，替我國選手蔡佩穎、陳宇茹加油。

蘇嘉全說，蔡佩穎是他屏東的鄉親，過去在擔任屏東縣長時，曾推動青少年高爾夫球培訓計畫，蔡佩穎就是當年其中一位學生，今天她不負重望，從來自世界各地十一個國家的選手中，拿下了第二名的好成績。

蘇嘉全也指出，另外一位台灣選手陳宇茹也拿下第四名，可以說南台灣已經是培訓台灣高爾夫之光的重鎮，希望未來地方政府也能夠協助培訓推廣。

蘇嘉全表示，台灣高爾夫球運動具有歷史悠久的文化底蘊，值得體育界重點培植發展，2019台灣女子高球公開賽是睽違12年後，帶著所有球迷的期盼，集眾人之力推動復辦的第一屆，它代表著台灣高爾夫球運動的復興，也象徵台灣找回往日高爾夫榮光的第一步，具有非常特殊的意義。

對於未來，蘇嘉全期望能夠不再間斷，一屆一屆永續舉辦下去，同時不只台灣女子高球公開賽，各項高爾夫賽事都能夠越辦越盛大，從基礎培訓到打造國手，每一個環節都有足夠的資源與賽事，讓台灣高球選手在各種各樣的場域中發光發熱讓全世界都能看見台灣傲人的體育實力。

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關鍵字：蘇嘉全,立法院,民進黨,女子高球公開賽

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