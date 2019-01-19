影／蔡英文臉書正妹小編曝光！一脫登上表特版　萌翻大票男網友

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

總統蔡英文臉書自元旦後言論尺度大開，「撿到槍」又活潑的用語被網友讚翻，而今幕後推手曝光，除了總統府發言人、七年級的林鶴明外，還有兩位八年級正妹小編，其中一位更因「脫裙」登上PTT表特版，讓大批男網友瘋狂。

▲蔡英文臉書正妹小編曝光。（圖／翻攝臉書，下同）

蔡英文近來積極在社群平台發聲，揮別過往「神隱少女」，多次發文回應時事，態度也較過往強硬，引發關注，同時也跟上直播風，日前先是跟行政院長蘇貞昌播吃滷肉飯，沒幾天更突襲西門町，在臉書公布「小英去哪裡」影片，成功拉抬聲勢。

蔡英文臉書不一樣，也讓外界好奇小編何方神聖？目前負責臉書的團隊中，有2位8年級女生，外型亮眼，其中更有萌翻網友的「脫裙女孩」連翊婷。

▲連翊婷。

連翊婷畢業於台大社會系，高中就讀北一女，之前也上過高校誌。民進黨2016年總統大選時曾推出競選廣告，影片中女學生脫掉裙子，象徵反抗體制，追求自由選擇的權利，而廣告中的女主角正是如今的臉書小編連翊婷。當時影片一曝光，就引來眾多網友在PTT表特版上的討論，紛紛大讚「戀愛了」、「笑起來好甜❤」、「我好愛他」。

▲思吟同樣也負責蔡英文臉書。

林鶴明透露，經營總統社群平台的成員約有10人，主要管理臉書的就是翊婷與思吟。過去蔡英文的臉書較著重於推動改革，之後遇到九合一選舉，因為不是主角，所以在宣傳上沒有踩油門，不過選後經內部檢討開始調整，發文希望能在網路上產生共鳴，蔡英文也會花時間跟幕僚討論應該如何跟網友互動。

蔡英文的臉書風格轉換，吸引許多網友留言，府方人士也指出，幕僚們都會整理這些內容，甚至是私訊，不論是批評、建言、稱讚、鼓勵，只要讀者是有話想要跟總統說的，都會整理好給總統看。