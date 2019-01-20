屏東5青年幫鄉親果農找商機　6年來銷售量翻倍

▲左起─張哲豪、張哲源、戴嘉興、沈耀呈、陳彥昆5位青年人返鄉為家鄉鄉親鳳梨找出路，提高果農的收入。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

5位屏東在地青年為幫忙果農提高收入，將栽種鳳梨銷往大陸，逐一拜訪在大陸經營有成的貿易商，找到竅門，成立頂鑫生活事業，深深擄獲大陸消費者的心，6年來銷售量翻倍上升，農民實際受惠。屏東縣議員潘長成、前鄉民代表潘祥武肯定這群年輕人為提高鄉親收入的努力，直說「太難得了」。

▲屏東縣議員潘長成（右）肯定戴嘉興等5位青年人為鄉親農友的用心。

屏東縣鳳梨，除高樹鄉等地區栽種外，從萬巒鄉以南到新埤、佳冬、枋寮的沿山公路，也是栽種的大本營。

6年前，張哲豪、張哲源、戴嘉興、沈耀呈、陳彥昆5位青年人，原本在社會從事不事不同工作，但看到鄉親父老婆嬸辛苦栽種的金鑽鳳梨等水果，從採收、篩選、整理到裝箱，運往北部等蔬果市場拍賣，經過層層管理費用後，收益相當有限，以鳳梨來說，要14到16個月才能收成，看了很不忍心，為提高農友收益，決定返回萬巒鄉為地方鳳梨等水果銷售找出路。

▲金鑽鳳梨裝箱銷往大陸▼台灣不同季節生產的鳳梨。

戴嘉興等人說，台灣鳳梨栽種面積相當大，農友生產技術不斷提升，品質更沒有說話，但單靠台灣初一、十五或初二、十六祭拜神明與一般消費者平常食用，銷售量有限，價格也很難大幅翻升，唯有外銷才能打開大商機。

「大陸是一個大市場，距離台灣又近，經由小三通，台灣鳳梨一天就可以進入大陸」，戴嘉興說，他們鎖定大陸市場，分別通過人脈四處打聽台商在大陸賣水果出色的貿易商，逐一登門「請教」，慢慢摸索其中竅門。

▲頂鑫生活事業將金鑽鳳梨裝箱銷往大陸▼

他們第一年賣了30貨櫃金鑽等鳳梨水果到大陸，品質獲得大陸消費者的肯定，第二年銷住達到百個貨櫃，第3年以後，呈現翻倍成長，來到300個，2019年計畫增加400個貨櫃量銷售量2800噸。

戴嘉興說，今年是暖冬，金鑽鳳梨提早上市半個月，甜度超過15度，已出貨銷往大陸，一箱10公斤新台幣350元，價格不錯，一星期出三個貨櫃。果農的收入每公頃平均從5到10萬元，提高10到15萬元。