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惠台第48條！　蘇州人大會議首邀「8名台籍民眾」旁聽

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▲▼江蘇蘇州中心 。（圖／CFP）

▲江蘇蘇州為台籍人士密集聚集之地。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

國台辦推出惠台31項後，台商重鎮江蘇蘇州以惠台55條政策回應，內容包括允許「經批准的台籍民眾」旁聽人大會議。蘇州市21日召開的人大會議就首次邀請8名台籍民眾列席人大開幕式。

江蘇省轄下的蘇州市所制定的惠台55條政策中，第48條提到，在蘇州的台灣民眾代表經批准，就可列席市人大、政協會議，旁聽會議報告及相關內容。此次蘇州市人大於21日下午開幕，24日閉幕，為期4天，並邀請8名台籍民眾列席大會開幕式。

另外，蘇州市政協會議已於20日開幕，會期同為4天，23日下午閉幕。據了解，蘇州政協會議也有台籍民眾前往旁聽，但這項安排已經有10年時間，並非國台辦「對台31條」後才有的新作為。

▲蘇州▼ 。（圖／翻攝自中新社）

▲蘇州市推出惠台55條政策。（圖／翻攝自中新社）

國務院台灣事務辦公室（國台辦）等多個部委，2018年2月28日公布31條「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（對台31條）後，大陸各省市都祭出相應作為，以江蘇省來說，當年9月就推出了對台76條。

蘇州是大陸對台工作重鎮，也是台商的大本營。根據蘇州市統計，在蘇州註冊的台資企業逾1.1萬家，在大陸上市的台資企業數量居各省之冠，目前有5萬多名台籍人士在蘇州發展，6000多名台灣學生就讀當地各級學校。

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關鍵字：江蘇,蘇州,人大會議,台籍民眾,旁聽

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