避開救護車8379-L3！ 國道警為花蓮重症嬰開道：紅斑馬準備好了

▲花蓮重症嬰緊急送往台大醫院搶救。（圖／民眾楊秀華授權）



生活中心／綜合報導

花蓮一名媽媽13日深夜緊急PO文，稱5個月大的兒子罹患腦膜炎、敗血性休克合併多重器官衰竭，14日要搭車號8379-L3的救護車轉送台大醫院，希望駕駛能禮讓。國道公路警察局一早回應，花蓮的鄉親不要擔心，紅斑馬已經做好準備待命中。

焦急的媽媽在臉書社團「花蓮人」貼文，「可不可以幫幫我救我的孩子，明天要轉台大，可請各位大大在路上看到救護車讓到嗎？一台是救護車，一台是我們，早上九點出發，請各位大大們在留意。」目前已有超過700多名熱心網友留言，1000多人分享轉貼。

▲男嬰母親的友人在臉書PO出祈禱文。（圖／翻攝自Facebook／花蓮同鄉會）

據了解，救護車號8379-L3，沿途經台9線蘇花公路、國道五號、國道三號，其中國5雪隧只有二線道，最擔心塞車。粉專「蘇花公路即時路況」小編也PO文表示，14日上午9點由花蓮慈濟醫院出發，救護一位重症孩童轉送台大醫院是由全國救護車公司執行，懇請台9線蘇花公路、國道五號、國道三號上的用路人給予必要協助禮讓，感恩。

消息一出，各方聲援聲音不斷湧現。國九大隊表示，要派車雪隧開道，從蘇澳接手到南港，再由國1接力，護送到醫院，今天非假日，雪隧應該不會塞車。國道公路警察局也指出，花蓮的鄉親不要擔心，知道寶寶在跟時間賽跑，腦膜炎跟敗血性休克合併多重器官衰竭，紅斑馬已經做好準備待命中，請隨時注意警笛聲，配合讓道做愛心。

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